„Tatort“-Vorschau aus Stuttgart: Der Fall eines It-Girls beschäftigt Lannert und Bootz

13 Ein Fall, der bewegt: Lannert (Richy Müller, re.) und Bootz (Felix Klare, li.) müssen ermitteln, nachdem ein Kind tot aus dem Neckar geborgen wird. Foto: SWR/Benoît Linder

In „Ex-It“ verliert ein wohlhabendes, aber unglückliches Ehepaar seine Tochter, der Sohn wird vermisst. Die Stuttgarter Kommissare Lannert und Bootz ermitteln.











Link kopiert

Eine Frau meldet ihr Auto mit ihren zwei Kindern darin als gestohlen; eines wird tot gefunden, das andere bleibt verschwunden – alles deutet bei den wohlhabenden Eltern auf eine Entführung mit Erpressung hin.

Die Handlung von „Ex-It“

Bei der Frau handelt es sich um ein ehemaliges It-Girl. Doch es strahlt schon lange nicht mehr. Anstatt wie früher die Cover bekannter Magazine zu schmücken, leidet Pony – lang gesprochenes „O“ – Hübner (Kim Riedle) unter Depressionen und ihrem toxischen Ehemann, der mal ihr Manager war. Trotz Villa, Pool und Mähroboter scheint die Familie alles andere als glücklich zu sein. Streit und Eifersucht sind ständiger Gast.

Eines Nachts passiert die Katastrophe: Pony Hübner meldet ihren SUV als gestohlen, in dem ihre beiden Kinder Hugo und Penelope saßen. Zwar findet die Polizei das Fahrzeug im Neckar, doch für Penelope kommt jede Hilfe zu spät, sie kann nur noch tot geborgen werden. Von Hugo fehlt ebenso jede Spur wie von dem Autodieb.

Die Stuttgarter Kommissare Sebastian Bootz (Felix Klare) und Thorsten Lannert (Richy Müller) gehen von einer Entführung aus und befragen unter anderem Ponys Schwester Pat Wagner (Anne Haug) und ihren Freund Echse (David Zimmerschied). Als schließlich tatsächlich Erpresserbriefe auftauchen, gibt es Hoffnung. Lebt der kleine Hugo etwa noch?

In diesem Fall müssen Lannert und Bootz nicht nur einen Mord aufklären und ein verschwundenes Kind suchen, sondern sie übernehmen die Rolle von Paartherapeuten, die versuchen zu vermitteln, wo es nichts mehr zu vermitteln gibt.

Der Trailer zu „Ex-It“

Die Schauspieler des heutigen Tatort

Thorsten Lannert (Richy Müller)

Sebastian Bootz (Felix Klare)

Dr. Daniel Vogt (Jürgen Hartmann)

Pony Hübner (Kim Riedle)

Stephan Hübner (Hans Löw)

Miraj Mülle (Zeynep Bozbay)

Pat Wagner (Anne Haug)

Echse (David Zimmerschied)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD