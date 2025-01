„Tatort“-Vorschau aus Stuttgart: Brutale Rache am Staat

Brutale Rache am Staat

Kommissar Bootz (Felix Klare, re.) ist eine der Geiseln, die Karin Urbanski (Anna Schimrigk, li.) im Kino gefangen hält.

In „Verblendung", dem neuen „Tatort" aus Stuttgart, gerät Kommissar Bootz in eine Geiselnahme und versucht zwischen Polizei und einer fanatischen Rechtsextremen zu vermitteln.











Zimperlich ist sie nicht, diese junge Frau, die bei der Filmpremiere für Politik, Polizei und Presse eigentlich Getränke servieren soll. Plötzlich ist sie schwer bewaffnet – und entpuppt sich als fanatische Verschwörungstheoretikerin.

Die Handlung des heutigen Tatort

Um eine Geiselnahme der besonderen Art geht es in „Verblendung“, dem neuen „Tatort“ aus Stuttgart, bei dem nicht nur der Polizeipräsident und ein Staatssekretär in dem Kinosaal festgehalten werden, sondern auch Kommissar Sebastian Bootz (Felix Klare). Er kann gerade noch seinen Kollegen Lannert informieren. Der führt fortan die Verhandlungen mit der Geiselnehmerin, während das Team des schnell eingerichteten Krisenstabs versucht herauszubekommen, wer Karin Urbanski (Anna Schimrigk) ist und was sie mit der Geiselnahme vorhat.

Den Drehbuchautoren Katharina Adler und Rudi Gaul ist ein spannender und sehenswerter Krimi gelungen. Auch wenn „Verblendung“ sich wie ein Kabinettstück auf den Kinosaal und die provisorische Einsatzzentrale konzentriert, prallen hier explosiv politische Gegner aufeinander – aus der Reihe der Geiseln, unter denen ein rechtsextremer Politiker (Christoph Glaubacker) die Vermittlungsversuche von Bootz sabotiert. Auch die Geiselnahme ist politisch motiviert: Der Innenminister soll in einer Videobotschaft bekennen, dass „dieser Staat mordet“ und gerade einen Häftling im Stammheim ermordet hat.

Einige der Verschwörungsideen, die in diesem Krimi anklingen, erinnern durchaus an die RAF – denn letztlich sind Gewalt, Fanatismus und Verblendung immer fatal – egal, ob sie von links oder rechts kommen.

Der Trailer zu „Verblendung“

Die Schauspieler des heutigen Tatort

Thorsten Lannert (Richy Müller)

Sebastian Bootz (Felix Klare)

Dr. Daniel Vogt (Jürgen Hartmann)

Karin Urbanski (Anna Schimrigk)

Farah Nazari (Leila Abdullah)

Steffen Nippert (Christoph Franken)

Herbert Ebinger (Christian Koerner)

Hamza Kocoglu (Kais Setti)

Leyla Kaiser (Jessica McIntyre)

Stefanie Seiler (Amelie Herres)

Norbert Riss (Christoph Glaubacker)

Claudia Lobisch (Lisa Wildmann)

Christian Pietz (Nicolas Rosat)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD