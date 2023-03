8 Szene aus dem Tatort „Hackl“ Foto: BR/Hendrik Heiden

Die Kommissare Batic und Leitmayr ermitteln in ihrem 91. „Tatort“ in einem schwierigen Milieu: Was hat der Störenfried Hackl nun wieder ausgefressen?















Es ist die krasseste Hassliebe, die man seit Langem über den Bildschirm hat flimmern sehen: das Verhältnis der Kommissare zum „Hackl“, der Figur, die dem Münchner „Tatort“ den Namen leiht. Der Hackl, das ist ein wütender Grantler, der immer Ärger macht. Aber Mord, nein, das hat er bisher nicht verbrochen. Jetzt aber doch?

Keine heile Welt: Das soziale Gefüge im Hasenbergl ist anstrengend

Es ist ein extrem schwieriger Fall, mit dem es Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) in ihrem 91. „Tatort“ zu tun haben. Adam Moser, ein junger, erfolgreicher Mann, stürzt wie aus dem Nichts vom Motorrad und ist tot. Doch es gibt Ungereimtheiten, daher kommen die Mordermittler ins Spiel. Und treffen auf einen uralten Bekannten: Johannes Bonifaz Hackl. Er hat bei ihnen in all den Jahren Polizeiarbeit nicht nur einen bleibenden Eindruck hinterlassen, sondern an Leitmayrs Hand sogar eine Narbe. Vor 20 Jahren soll der Hackl den Kommissar in den Finger gebissen haben.

Doch der von Burkhart Klaußner bis in die Haarspitzen perfekt dargestellte Hackl ist nicht der Einzige, der frustriert durch den sozial angespannten Stadtteil Hasenbergl stapft. Da ist auch noch Jonas, der Nachbarsjunge, den seine Mutter Sandra (Carolin Conrad) deutlich weniger im Griff zu haben scheint als die rauen Kids an der Schule, wo sie tätig ist. Und Alex, der kleine Bruder des Opfers, der nicht so wohlgeraten ist. Jeder hat hier sein Päckchen zu tragen. Ausgerechnet in dieser düsteren Welt spielt Fußballstar Joshua Kimmich in Alex Mosers Fitnessstudio als Trainer eine Gastrolle.

Sehenswerte Sozialstudien mit linearer Ermittlungsarbeit, aber auch leicht deprimierenden Zügen sind die 90 Minuten „Tatort“ dieses Mal.

Tatort – Hackl Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Der Trailer zu „Hackl“

Die Schauspieler des aktuellen Tatorts

Ivo Batic (Miroslav Nemec)

Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl)

Johannes Bonifaz Hackl (Burghart Klaußner)

Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer)

Sandra Mittermeier (Carolin Conrad)

Ulli Weber (Hanna Scheibe)

Jonas Mittermeier (Lorenzo Germeno)

Dr. Steinbrecher (Robert Joseph Bartl)

Elli (Pia Amofa-Antwi)

Julia Rosenheimer (Irina Kurbanova)

Samira Moser (Berivan Kaya)

Alex Moser (Aaron Reitberger)

Fitnesstrainer Kenny (Joshua Kimmich)

Der „Tatort“ in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle „Tatort“-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der „Tatort“ nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen „Tatort“ auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek.

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD