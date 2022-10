10 Seit 25 Jahren Kollegen: die Kommissare Freddy Schenk (Dietmar Bär, li.) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin

Im neuen „Tatort“ aus Köln mit den Kommissaren Ballauf und Schenk führt die „Spur des Blutes“ zum Straßenstrich und in die Drogenszene.















Huch! Das Kölner „Tatort“-Team feiert Geburtstag. Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) sind seit 25 Jahren als Ermittlerpaar in der Domstadt und Umgebung unterwegs. Alles Gute, und eine nette kleine Randnotiz: Die Schauspieler waren bereits privat befreundet, bevor sie 1997 erstmals als „Tatort“-Team gemeinsam ermittelten.

Die Handlung

In „Spur des Blutes“ erwartet die Jubilare jede Menge Arbeit: In einem Kanal am Kölner Stadtrand wird die Leiche der 19-jährigen Lara Krohn (Charlotte Lorenzen) angeschwemmt. Die Umstände ihres Todes sind einigermaßen bestialisch. Und bei der örtlichen Polizei war die junge Frau keine Unbekannte. Nicht sicher, was zuerst da war, das Heroin oder die Prostitution auf dem Kölner Straßenstrich. Alles deutet darauf hin, dass die junge Frau von einem Freier gequält und dann getötet wurde. Und der Gerichtsmediziner Dr. Roth (Joe Bausch) kann gleich mehrere fremde DNA-Spuren an der Leiche sicherstellen. Die erhoffte Hilfe von Laras Freundin Kim (Greta Bohacek) fällt allerdings spärlicher als erhofft aus.

Auch das noch: Ausgerechnet jetzt, da Ballauf und Schenk auf die Expertise der Kriminaltechnik angewiesen sind, scheint Kollegin Natalie Förster (Tinka Fürst) komplett von der Rolle. Die sonst zuverlässige Assistentin von der Spurensicherung wirkt abwesend. Während Schenk ihre Nachlässigkeit als schlechte Tagesform bewertet, will es Kollege Ballauf etwas genauer wissen. Regie führte Tini Tüllmann („Freddy/Eddy“). In Nebenrollen des Jubiläums-„Tatort“ aus Köln sind Josef Hader und Robert Stadlober zu sehen.

Der Trailer zu „Spur des Blutes“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

► Max Ballauf (Klaus J. Behrendt)

► Freddy Schenk (Dietmar Bär)

► Norbert Jütte (Roland Riebeling)

► Natalie Förster (Tinka Fürst)

► Dr. Roth (Joe Bausch)

► Frank Baumgartner (Josef Hader)

► Mike (Robert Stadlober)

► Kim (Greta Bohacek)

► Lara Krohn (Charlotte Lorenzen)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle „Tatort“-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der „Tatort“ nur zwischen 20 und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen „Tatort“ auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD