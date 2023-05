10 Während Franziska Tobler ermittelt, lässt sich ihre Nichte Vanessa (Lola Höller) auf gefährliche Challenges ein. Foto: SWR/Benoît Linder

Nichts für sensible Eltern: „Das geheime Leben unserer Kinder“, der neue „Tatort“ aus dem Schwarzwald, warnt vor den vielen Gefahren, in die die Jugend schlittern kann.















Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Miriam will allerdings nicht sehen, dass bei ihrem Sohn Benno nicht alles rundläuft. In der Schule scheint er häufiger zu fehlen, den getrennt lebenden Vater pumpt er an. Und dann wird sein Jugendfreund Christopher plötzlich tot aus dem Wasser gefischt. Und was macht Benno? Statt mit Mutti aufs Polizeirevier zu gehen, um die Fragen der Polizei zu beantworten, haut er kurzerhand ab.

Die Handlung des heutigen „Tatort“

„Das geheime Leben unserer Kinder“ nennt sich der neue „Tatort“ aus dem Schwarzwald, in dem die Autorin Astrid Ströher so ziemlich alle Themen zusammenmixt, die junge Leute derzeit (angeblich) beschäftigen: Umweltprobleme und Kryptowährungen, Drogen, Mutproben und Lockdown-Kater, E-Scooter und der Traum von einer besseren Welt. Benno (Aniol Kirberg) und der ermordete Christopher wollten das beschauliche Freiburg offenbar verlassen und auswandern.

„Wir kennen unsere Kinder“, erklärt Miriam (Susanne Bormann) den Ermittlern, aber schon bald muss sie sich eingestehen, dass das nicht stimmt. Aber auch die Kommissarin Tobler (Eva Löbau) muss feststellen, dass ihre pubertierende Nichte hinter ihrem Rücken lebensgefährliche Aktionen unternimmt, um Youtuberin zu werden.

Es geht also um „die Jugend heutzutage“, die wie ihre Eltern und Großeltern vermutlich auch einst Gefahren austestet und diese manches Mal unterschätzt. Das wirkt etwas konstruiert, und auch die Dialoge sind mitunter steif geraten. Spannend wird es immer nur dann, wenn die Erwachsenen mal wieder Mist bauen – und nicht etwa die Jugend.

Tatort: Das geheime Leben unserer Kinder: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Der Trailer zu „Das geheime Leben unserer Kinder“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Franziska Tobler (Eva Löbau)

Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner)

Miriam Schenk (Susanne Bormann)

Paul Wolf (Christian Schmidt)

Zoé Wolf (Caroline Cousin)

Benno Schenk (Aniol Kirberg)

Oliver Schenk (Kai Ivo Baulitz)

Marius Ulrichs (Max Woelky)

Eileen Gnabri (Dalila Abdallah)

Vanessa (Lola Höller)

Der „Tatort“ in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle „Tatort“-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der „Tatort“ nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen „Tatort“ auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD