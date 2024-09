„Tatort“-Vorschau aus Frankfurt: Gibt es ein Happy End für Brix und Janneke?

5 Janneke (Margarita Broich) und Brix (Wolfram Koch) sind beruflich ein gutes Team – vielleicht auch privat? Foto: HR/Degeto/Bettina Mueller

Seit 2014 stehen Wolfram Koch und Margarita Broich als Frankfurter „Tatort“-Kommissare Brix und Janneke vor der Kamera – in „Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh’n“ ermitteln sie in ihrem 19. und letzten Fall. Zwischen den beiden stimmte einfach die Chemie, da verwundert es nicht, dass sie gemeinsam in die „Tatort“-Rente gehen wollten. Michael Proehl schrieb das Drehbuch zu ihrem ersten und nun zu ihrem letzten Fall – und lässt auch zarte, romantische Töne zwischen den Ermitteln anklingen. Bekommt das Frankfurter Duo zum Abschied ein Happy End?

Die Handlung des heutigen „Tatort“

Im Mittelpunkt der Handlung stehen allerdings nicht die Ermittler, sondern der ehemalige „Polizeiruf“-Kommissar Matthias Brandt in der Rolle des Tristan Grünfels, der als Psychologe und Opferbetreuer für die Frankfurter Polizei arbeitet. Seine Stimme erzählt obendrein den Zuschauern von Grünfels – sozusagen als seine innere Stimme, die ihm auch immer wieder ins Gewissen redet. Denn Grünfels will nicht wahrhaben, dass er selbst psychische Probleme hat, Selbstgespräche führt und Aussetzer hat. Von seiner Familie fühlt er sich entfremdet. Er sehnt sich nach Frieden und findet ihn im Anblick von romantischen Landschaftsmalereien – doch ausgerechnet ein solches Bild wird zu seiner Mordwaffe, als er im Affekt eine Ordnungsbeamtin erschlägt.

Durch ein Missverständnis wird er zum Opferberater der Angehörigen und begleitet Janneke und Brix nicht nur bei den Ermittlungen, sondern zieht sie auch immer tiefer in seinen Wahnsinn hinein. Regisseur Till Endemann hat dem Frankfurter Team zum Abschied einen ungewöhnlichen „Tatort“ gewidmet – eine wilde Mischung aus Thriller, Komödie und ganz zarter Romanze.

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Anna Janneke (Margarita Broich)

Paul Brix (Wolfram Koch)

Tristan Grünfels (Matthias Brandt)

Rosalie Grünfels (Patrycia Ziolkowska)

Hagen Grünfels (Andreas Schröders)

Jonas Hauck (Isaak Dentler)

Fanny (Zazie de Paris)

Vincenzo die Paola (Anton Noori)

Leonardo Muller (Ronald Kukulies)

Marion Schweikhardt (Melanie Straub)

Günther Schweikhardt (Sascha Nathan)

Eric Grünfels (Niko Jungmann)

Senta Grünfels (Maja Bons)

Ersun Soufiane (El Mesaudi)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD