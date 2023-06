9 Der Kommissar als junger Mann: Felix Voss (Fabian Hinrichs) als Student mit der jungen Toni Hentschel (Sina Martens) in der Folge „Hochamt für Toni“ im ARD-Krimi „Tatort“ am 4. Juni. Foto: BR/X-Filme GmbH/Hendrik Heiden

Fabian Hinrichs’ Kommissar Voss wird in der „Tatort“-Folge „Hochamt für Toni“ mit seiner Vergangenheit und einer alten Liebe konfrontiert.















Ärgerlich an der Vergangenheit ist ja, dass sie einen immer irgendwann einholt und dann längst verschorfte Wunden aufreißt. So ergeht es auch Kriminalhauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs), der nach vielen Jahren einen Anruf seines Studienfreundes Marcus Borchert (Pirmin Sedlmeir) bekommt. Borchert macht es spannend: Er ist Pfarrer in Konradsreuth und will in einer Messe etwas über die tote Antonia „Toni“ Hentschel (Sina Martens) erzählen. Antonia, Marcus sowie Felix hatten in Berlin mal so etwas wie eine Ménage-à-trois. Doch zur Enthüllungspredigt kommt es nicht, Borchert wird ermordet. Voss und Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) glauben nicht an einen Raubmord, den die Polizistenkollegen aus der Oberpfalz vermuten. Schließlich zweifeln Voss und Ringelhahn sogar den Suizid von Toni an.

Die Handlung des heutigen Tatort

„Hochamt für Toni“ heißt der neue „Tatort“ aus Franken, in dem der Autor Bernd Lange eine unheimliche Familientragödie um einen Femizid spinnt. Doch was ist das Geheimnis der finsteren Unternehmerfamilie Hentschel? Es ist ihre blinde Gier nach Macht und Einfluss. Antonias Brüder Christian (Johannes Allmayer) und Lukas (Sebastian Zimmler) sowie der Vater und Patriarch Johannes Hentschel (André Jung) sind perfekte Projektionsflächen für das Böse. Sie scheinen auch rein äußerlich aus der Zeit gefallen zu sein, wie überhaupt das Setting eher an einen Psychothriller nach Art des Regiemeisters Claude Chabrol erinnert. Schon oldschool, aber ganz gut gemacht.

Die patinierten Farben, die herrlichen Landschaftsaufnahmen, Fabian Hinrichs Ringen mit den Tränen, André Jungs vampireskes Mienenspiel – all das tröstet aber kaum darüber hinweg, dass das Gute und das Schlechte etwas zu eindeutig markiert ist: Die Frauen sind allesamt die Opfer, keine Frage, und die männlichen Hentschels sind wahlweise niederträchtig oder dämlich. Und auch sonst regiert in Franken die toxische Maskulinität. Das ist der eigentliche Fall.

Tatort: Hochamt für Toni: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Fabian Hinrichs (Kommissar Felix Voss)

Dagmar Manzel (Kommissarin Paula Ringelhahn)

Pirmin Sedlmeir (Pfarrer Marcus Borchert)

Sina Martens (Eva Hentschel, Toni Hentschel)

André Jung (Johannes Hentschel)

