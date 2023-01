7 Je weiter Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski) ermitteln, desto mysteriöser wird der Fall. Foto: MDR/MadeFor/Hardy Spitz

Eine tote Frau, eine Großgärtnerei und ein einfacher Verdächtiger. Die Kommissarinnen Gorniak und Winkler kommen in Dresden einem grausamen Geheimnis auf die Spur.















Wir erinnern uns: Am Ende der vergangenen Episode des „Tatorts“ aus Dresden liegt Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) schwer verletzt in einer Lache aus Blut – unklar, ob das einigermaßen gut ausgeht. Die gute Nachricht: In „Totes Herz“ läuft der Mann wieder und ist mürrisch wie eh und je. Doch wirklich auf der Höhe ist er nicht. Schnabel ist schreckhaft, und bei der Obduktion der Leiche von Heike Teichmann (Tanja de Wendt) bricht er fast zusammen.

Die Handlung des heutigen „Tatorts“

Die Betreiberin einer Großgärtnerei liegt erschlagen im Gewächshaus. Ihr Schwiegersohn Patrick Teichmann (Nico Rogner) sieht noch, wie der geistig beeinträchtigte Angestellte Juri (Alexander Schuster) die Tatwaffe wegwirft und flüchtet. Wutausbrüche hatte der Mann mit den Fähigkeiten eines Fünfjährigen bereits zuvor. Die Sache scheint eindeutig für die Ermittlerinnen Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel).

Abgründe und schockierende Entdeckungen

Doch schnell wird dem Kripoteam aus Dresden klar, dass dieses mutmaßlich innig geführte Zusammenleben von Mutter, Tochter, Schwiegersohn, Enkelin und Hund unter einem Dach allerlei dunkle Flecken aufweist. Geheimnisse, Entfremdung, Affären – in dieser Großgärtnerei gedeiht allerlei. Und die Obduktion stellt fest: Das Opfer litt am „Broken-Hearts-Syndrom“, einem Funktionsverlust des Herzens, hervorgerufen durch außerordentliche Belastung und Stress.

In der mitreißenden Episode „Totes Herz“ machen Drehbuchautorin Kristin Derfler („Two Sides of the Abyss“) und Regisseur Andreas Herzog („Unter Verdacht“) allerlei Fässer auf und tauchen – wie gewohnt – auch in dunkle Kapitel der DDR-Geschichte ein.

Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Der Trailer zu „Tatort: Totes Herz“

https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/videos/tatort-totes-herz-worum-geht-es-100.html

Die Schauspieler des heutigen „Tatorts“

Oberkommissarin Karin Gorniak (Karin Hanczewski)

Oberkommissarin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel)

Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel (Martin Brambach)

Nadine Teichmann (Kristin Suckow)

Patrick Teichmann (Nico Rogner)

Anna Teichmann (Amelie Zappe)

Swetlana Nowak (Lara Feith)

Juri Nowak (Alexander Schuster)

Claudia Melles (Yvonne Yung Hee Bormann)

Dr. Erwin Stirn (Lutz Blochberger)

Heike Teichmann (Tanja de Wendt)

Philipp Laupheimer, Kriminaltechniker (Yassin Trabelsi)

Dr. Himpe, Gerichtsmediziner (Ron Helbig)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD