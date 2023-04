12 Im aktuellen Fall ermittelt Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) unter Geschwindigkeitsjunkies. Foto: Radio Bremen

Im Bremer „Tatort – Donuts“ taucht das Ermittlerteam in die Autotuning-Szene und in die Vergangenheit von Kommissarin Liv Moormann ein.















Auch wenn es der Titel suggerieren mag, um Süßspeisen geht es im aktuellen Bremer „Tatort“ nicht. „Donuts“ heißt es im Slang der Tuning-Szene, wenn sich das Auto mit qualmenden Reifen im Kreis dreht. Und damit sind wir schon mittendrin in der Welt von Marie (Luisa Böse), ihrem Freund Gheorghe (Adrian But) und dessen Bruder Oleg (Jonas Halbfas). Für nächtliche Treffen mit anderen Geschwindigkeitsjunkies in Bremerhaven leihen sich die drei regelmäßig illegal Fahrzeuge vom Containerhafen. Zugang bekommt das Trio durch Gheorghe und Olegs Onkel, der als Bereichsleiter der Fahrer am Hafen arbeitet – bis er eines Nachts tot aufgefunden wird.

Das Ermittlerteam kommuniziert via Videocall

Da der Hafen zum Zuständigkeitsbereich der Bremer Polizei gehört, wird das Ermittlerteam um Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) gerufen. Es ist diesmal jedoch alles anders im Teamgefüge: Linda Selb (Luise Wolfram) hat nur einen kurzen Auftritt vor Ort und ist im Lauf der Folge nur noch via Videocall zugeschaltet, genauso wie Kollege Mads Andersen (Dar Salim). Sowieso geht es im aktuellen „Tatort“ hauptsächlich um Moormann und ihre Vergangenheit. Die Familie hat sie eigentlich hinter sich gelassen, doch jetzt ist sie in den Fall verwickelt.

Ein weiterer Hauptakteur ist der raue Charme Bremerhavens. In düsteren Bildern führt die Kamera in verlassene Parkhäuser und auf weitläufige Industriebrachen. Die nächtlichen Verfolgungsjagden mit aufwendigen Autostunts, aufblitzendem Scheinwerferlicht und quietschenden Reifen passen perfekt in die Szenerie. Co-Autor und Regisseur Sebastian Ko hat mit „Donuts“ nicht nur einen spannenden Krimi, sondern auch eine Hommage an seine Heimat geschaffen.

„Tatort: Donuts“, Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Der „Tatort“ in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle „Tatort“-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der „Tatort“ nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen „Tatort“ auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek.

