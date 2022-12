11 Robert Karow (Mark Waschke) taucht in seine Vergangenheit ein in der Folge „Das Opfer“ des Berliner „Tatort“ in der ARD am 18. Dezember. Foto: rbb/Stefan Erhard

Im „Tatort – Das Opfer“ aus Berlin ermittelt Kommissar Karow eigenmächtig, was ihn fast das Leben kostet. Der Fall erinnert ihn auch an seine erste große Jugendliebe.















Robert Karow (Mark Waschke) ist nach der Ermordung seiner Kollegin Nina Rubin (Meret Becker) psychisch nicht ganz stabil. Und dann wird auch noch ein Mann mit Kopfschuss in einem Waldstück tot aufgefunden – Maik Balthasar. Der Tote ist Karows erste große Liebe aus Jugendzeiten (so sieht man Karow als blond gelockten Teenie).

Obwohl es nicht sein Fall ist, ermittelt Karow. Maik war ein verdeckter Ermittler, nannte sich – Obacht – Robert und arbeitete für Mesut Günes. Das ist ein Berliner Nachtclubbesitzer und offenbar auch ein krimineller Clanchef. Auf der Tatwaffe finden sich Günes Fingerabdrücke. Staatsanwältin Sara Taghavi (Jasmin Tabatabai) sieht endlich ihre Chance, Günes vor Gericht zu bringen. Der bestreitet den Mord jedoch.

Die Handlung des heutigen Tatort

Um herauszufinden, was wirklich geschehen ist, zieht Karow in Maiks Wohnung und findet in dessen Tagebuch erste Hinweise. Er lernt auch die Prostituierte Camilla (Kim Riedle) kennen, die in Günes’ Club arbeitet und Maik gut kannte. Sie hilft ihm, weil sie sich erhofft, dass er sie beim Ausstieg aus der Prostitution unterstützt.

Karow arbeitet in der Tatort-Folge zugleich seine Vergangenheit auf, er macht reinen Tisch mit seinem Vater. Der hatte immer gepredigt, die Wahrheit sei „das Wichtigste im Leben“. Aber was ist das – die Wahrheit? Philosophische Themen und gesellschaftliche Themen wie sexuelle Selbstermächtigung – nicht nur die von Karow – werden in dem Fall verhandelt, der seine Spannung erst gegen Ende so richtig aufbaut.

Der Trailer zu „Das Opfer“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Mark Waschke als Kommissar Robert Karow

Andreas Pietschmann als Maik Balthasar

Sahin Eryilmaz als Mesut Günes

Kim Riedle als Camilla

Jasmin Tabatabai als Staatsanwältin Selma Tagavi

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD