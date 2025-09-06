Tatort Schule: Mordkommission ermittelt nach Messerattacke

1 Der Großeinsatz in Essen zog sich am Freitag über Stunden bis zur Festnahme des Tatverdächtigen hin. (Archivbild) Foto: Justin Brosch/dpa

An einem Berufskolleg in Essen wird eine Lehrerin mit einem Messer verletzt. Der Angreifer soll ein 17 Jahre alter Schüler sein. Rettungskräfte brachten Opfer und mutmaßlichen Täter ins Krankenhaus.











Essen - Nach dem Messerangriff in einem Essener Berufskolleg, bei dem eine Lehrerin schwer verletzt wurde, ermittelt eine Mordkommission. Diese Ermittlungsgruppe sei wie in solchen Fällen üblich eingesetzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Die 45-jährige Frau sei in stationäre Behandlung gekommen und operiert worden. Lebensgefahr bestehe nicht. Bei dem 17 Jahre alten Tatverdächtigen, der beim Zugriff der Einsatzkräfte in einem Park angeschossen wurde, habe anfangs Lebensgefahr bestanden. Auch der Jugendliche wurde operiert.

Zum möglichen Tatmotiv äußerte sich die Polizei bislang nicht. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Schüler des Berufskollegs.

Der 17-Jährige soll am Freitagvormittag mehrfach auf die Lehrerin eingestochen haben und dann geflüchtet sein. Bei der Festnahme soll er ein Messer gezogen haben. Beamte setzten die Schusswaffe ein, um ihn zu stoppen, wie die Polizei erklärte. Rettungskräfte brachten den 17-Jährigen ins Krankenhaus.