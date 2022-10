8 Dr. Adrian Goser (Martin Wuttke, li.), Brix (Wolfram Koch, Mitte) und Janneke (Margarita Broich) am Tatort. Foto: HR/Bettina Müller

In „Leben Tod Ekstase“ ermitteln Janneke und Brix gegen einen Psychoanalytiker, der bei Gruppentherapiesitzungen mit ungewöhnlichen Mitteln arbeitet. Aber ist er auch ein Mörder?















Link kopiert

So viele Leichen wie in „Leben Tod Ekstase“ gab es beim „Tatort“ schon lange nicht mehr. Und so viel Bier haben die Kommissare Janneke und Brix auch schon lange nicht mehr getrunken. Am Ende dieses „Tatorts“ indes herrscht langes Schweigen.

Die Handlung des heutigen „Tatorts“

Noch nie etwas von Psycholyse gehört? Dann ist dieser „Tatort“ Pflichtstoff, denn hier dreht sich alles um einen Psychiater, der seinen Patienten bei Gruppensitzungen mithilfe psychedelischer Substanzen Wege zur Selbstfindung aufzeigt. Dass diese Wege hier in sechs Fällen zum Tod führen, macht die Sache zum Fall für das Ermittlerpaar Janneke (Margarita Broich) und Brix (Wolfram Koch). „Leben Tod Ekstase“ beginnt mit sechs Toten, bis zum Ende des Sonntagsabendkrimis werden es noch deutlich mehr, und es deutet sehr Vieles darauf hin, dass der Psychiater Dr. Adrian Goser (Martin Wuttke) an allem schuld ist. Hat er seine Patienten in die Drogenabhängigkeit getrieben, um sie auszubeuten, und war mit den Folgen dann so überfordert, dass ihm kein Ausweg mehr blieb als der Mehrfachmord? Oder hat doch ein anderer dem LSD in den Champagnergläsern tödliche Substanzen hinzugefügt?

Verraten sei hier: Der Ausflug zum Tatort, also zur Villa des Psycholytikers, wird extrem spannend. Vor dem Fernseher hält man ihn nur aus, weil Dr. Adrian Goser, gespielt vom wunderbaren Martin Wuttke, zwischendurch Gedichte von Rilke rezitiert („Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen“) und außerdem Menschen danach beurteilt, welchen Film mit Arnold Schwarzenegger sie am liebsten haben. Man erfährt einiges über therapeutische Gruppendynamik. Außerdem lernt man einen psychotischen Mann kennen, der durch die Komposition eines Musikstücks dem Geheimnis des Universums auf die Spur kommen will. Auch das endet nicht wirklich gut. Aber am Ende passiert dann doch noch etwas, das man nach 15 Fällen mit dem Ermittlerduo Janneke und Brix nicht für möglich gehalten hat.

Der Trailer zu „Leben Tod Ekstase“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Martin Wuttke (Dr. Adrian Goser)

Margarita Broich (Anna Janneke)

Wolfram Koch (Paul Brix)

Isaak Dentler (Kriminalassistent Jonas)

Frederik von Lüttichau (Syd)

Aenne Schwarz (Ellen Jensen)

Pit Bukowski (John)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD