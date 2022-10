Premiere im Kammertheater Uraufführung von Clemens J. Setz’ neuem Stück

David ist tot, doch seine Eltern reanimieren ihn digital. Clemens J. Setz’ „Der Triumph der Waldrebe in Europa“ gerät in Nick Hartnagels Uraufführung in Stuttgart zur Farce über die Generation Z – und lenkt vom eigentlichen Thema ab.