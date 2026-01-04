„Tatort“-Kritik: Was taugt der „Tatort“ aus dem Schwarzwald?

5 Tobler (Eva Löbau) und Berg (Hans-Jochen Wagner) suchen ein traumatisiertes Mädchen im Wald. Foto: SWR /Benoit Linder

Wir haben gesehen: „Das jüngste Geißlein“ mit Tobler und Berg aus dem Schwarzwald. Und wie war’s?











Was taugt „Das jüngste Geißlein“? Der aktuelle „Tatort“ aus dem Schwarzwald im Schnellcheck.

Die Handlung in zwei Sätzen

Der suspendierte Hauptkommissar Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) findet eher aus Zufall ein verängstigtes Mädchen (Hanna Heckt) in einem Haus am Waldrand – von den Eltern fehlt zunächst jede Spur. Hauptkommissarin Franziska Tobler (Eva Löbau) ermittelt gemeinsam mit ihrem Ex-Kollegen und findet heraus, dass sich in dem Haus am Wald eine Familientragödie abgespielt hat.

Zahl der Leichen

2

Schauermärchen

Begleitet wird die Handlung immer wieder durch die Erzählung des Märchens „Der Wolf und die sieben Geißlein“ aus dem Off. Und auch sonst wimmelt es nur so von Märchen-Motiven, die dem Krimi allerdings keine zauberhafte, sondern eine sehr unheimliche Stimmung verleihen.

Kinderwunsch

Welche Auswirkungen kann der verzweifelte Kinderwunsch einer Mutter und ihre Trauer nach zahlreichen Fehlgeburten auf die ganze Familie haben? Dass die Situation sehr belastend sein kann, ist nachvollziehbar. In diesem Fall sind die Folgen jedoch extrem dramatisch.

Hoffnung

Für Friedemann Berg bleibt am Ende die Hoffnung auf bessere Zeiten – denn die internen Ermittlungen gegen ihn könnten Dank der Fürsprache seiner Partnerin Franziska Berg zu einem guten Ende finden. Möglicherweise enden damit auch die ständigen Spannungen zwischen den ehemals so vertrauten Ermittlern.

Unser Fazit

Dieser „Tatort“ taugt mehr als Horrorfilm denn als Krimi und schockiert mit einer so unerwarteten wie gruseligen Wendung am Schluss.

Spannung

Note 2

Logik

Note 4