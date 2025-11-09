„Tatort“-Kritik: So war „Mike & Nisha“ mit Lena Odenthal aus Ludwigshafen

So war „Mike & Nisha“ mit Lena Odenthal aus Ludwigshafen

8 Fall gelöst, Täter in den Tod getrieben: Die Ludwigshafener Kommissarinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, re.) und Johanna Stern (Lisa Bitter) bleiben deprimiert zurück. Foto: SWR/Benoit Linder

Wir haben den Krimi „Mike & Nisha“ gesehen, in dem das Ludwigshafener Duo Odenthal und Stern das Motiv sucht für einen Mord, dessen Täter das Publikum von Anfang kennt.











Was taugt „Mike & Nisha“? Der „Tatort“ aus Ludwigshafen im Schnellcheck.

Die Handlung von „Mike & Nisha“ in zwei Sätzen



Mike (Jeremias Meyer) bringt seine neue Freundin Nisha mit zu seinen Eltern. Nachdem er erklärt hat, die Schwangere heiraten zu wollen, liegen die Eltern plötzlich tot am Boden, und die jungen Leute spielen Nachbarn und Polizei vor, die beiden wären verreist.

Nisha ist ein nettes Mädchen

In ihrer Freizeit hilft Nisha (Amina Merai) in der Suppenküche, der Schwiegermama bringt sie Blumen und ein Kätzchen mit. Aber wenn man ihr dumm kommt, mordet diese junge Frau skrupellos.

Tristesse in einer besseren Gegend

Sie wohnen in einer besseren Gegend, aber hinter ihren Haustüren lauern Abgründe. Frau Wagner (Anna Stieblich) kippt ein Likörchen nach dem anderen, der grimmige Erwin (Wolf Bachofner) will nichts als seine Waffe zurückhaben. Und Vater Schaub hat seine Frau betrogen, als sie mit Mike schwanger war.

Das Motiv von „Mike & Nisha“ – die pure Wut

„Warum macht mich dieses Paar so traurig?“ fragt Lena Odenthal (Ulrike Folkerts), als immer deutlicher wird, dass die jungen Leute Mikes Eltern getötet haben – aber keineswegs aus Not, sondern aus Wut.

Eine Überraschung am Schluss

So wundersam es ist, dass Johanna Stern (Lisa Bitter) en passant kombiniert, dass es zwischen Mikes Vater und Nishas Mutter eine Verbindung gegeben haben könnte, am Ende überrascht doch, dass Mike und Nisha Geschwister sind. Ach du je!

Warum der Tatort diesmal kein Krimi war

Die Figuren sind zu konstruiert und unglaubhaft widersprüchlich. Für einen packenden Krimi hätte es zudem mehr gebraucht als die Frage, ob die beiden jungen Leute ihre Taten werden vertuschen können.

Unser Fazit für „Mike & Nisha“

Erschütternd, als Krimi aber langweilig. Spannung Note 3; Logik Note 3