„Tatort“-Kritik: So war „Der Reini“ mit den Schwarzwald-Ermittlern Berg und Tobler

So war „Der Reini“ mit den Schwarzwald-Ermittlern Berg und Tobler

7 Friedemann Berg muss sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen. Foto: SWR/Benoît Linder

Die Ermittler Friedemann Berg und Franziska Tobler aus dem Schwarzwald müssen nicht nur einen Mord aufklären – sondern werden auch mit Bergs dunklem Familiengeheimnis konfrontiert.











Was taugt „Der Reini “? Der Schwarzwald-„Tatort“ im Schnellcheck.

Die „Tatort“-Handlung in zwei Sätzen

Kommissar Friedemann Bergs (Hans-Jochen Wagner) Bruder Reinhard – genannt Reini – (Felician Hohnloser) flieht gemeinsam mit dem aggressiven Luke (Karsten Antonio Mielke) und der schweigsamen Mika (Mareike Beykirch) aus der Psychiatrie und versteckt sich auf Bergs Hof. Als dieser bemerkt, dass das Trio in den Mord an einem Apotheker verwickelt ist, hält Luke ihn mit Waffengewalt auf dem Hof fest.

Zahl der Leichen

3 (wenn man die vergrabene Leiche des Vaters von Friedemann und Reinhard Berg mitzählt)

Logische Schwäche

Im Umgang mit dem psychopathischen Luke reagiert Berg unbesonnen und provokant. Würde so ein erfahrener Ermittler reagieren?

Familiendrama bei Tobler und Berg

Während Ermittlerin Fransiska Tobler (Eva Löbau) um ihren kranken Vater (Michael Hanemann) bangt, muss sich Friedemann Berg mit seinem Bruder und der gemeinsamen Vergangenheit auseinandersetzen. Dabei kommt endlich auch das dunkle Familiengeheimnis des Kommissars ans Licht: Der Bruder hatte einst den gewalttätigen Vater umgebracht und Friedemann vergrub ihn unter einer Betonplatte auf dem Hof.

Beziehungskrise im Schwarzwald-Tatort

Die einst so vertrauensvolle Beziehung zwischen Berg und Tobler war zuletzt dank der Konkurrenzsituation um eine Führungsposition ohnehin angespannt gewesen. Wie geht Tobler nun mit dem Wissen um Bergs dramatisches Familiengeheimnis um?

Unser Fazit

„Der Reini“ ist mehr Familiendrama als Krimi, aber dennoch spannungsgeladen.

Spannung Note 2; Logik Note 4