6 Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanović) sprechen mit der Tochter eines Serienmörders. Foto: HR/Degeto/Sommerhaus/Daniel Dorn

Bei den neuen „Tatort“-Ermittlern Hamza Kulina und Maryam Azadi aus Frankfurt am Main läuft vieles anders. Können sie überzeugen?











Link kopiert

Was taugt „Dunkelheit“, der erste Fall aus Frankfurt am Main mit Hamza Kulina (Edin Hasanović) und Maryam Azadi (Melika Foroutan) als Frankfurter Ermittler?

Kaum wurde Hauptkommissar Hamza Kulina in die Abteilung für Altfälle strafversetzt, wird er auch schon gemeinsam mit seiner neuen Chefin Maryam Azadi zu einem ersten Fall gerufen. Bei einer Wohnungsauflösung wurden Leichenteile gefunden – die die Ermittler auf die Spur eines Serienmörders bringen.

Der Arbeitsplatz des Frankfurter Teams lässt zu wünschen übrig. Foto: HR/Degeto/Sommerhaus/Daniel Dorn

Die Zahl der Opfer in „Dunkelheit“ bleibt ungewiss

Wie viele Opfer der Serienmörder in „Dunkelheit“ tatsächlich auf dem Gewissen hatte, bleibt ungewiss. Im Fokus der Handlung stehen die Schicksale von vier Opfern und ihren Angehörigen und von einem ermordeten Kind, bei dem die Ermittler nicht mit Sicherheit herausfinden können, wer der Täter war.

Was ist das Geheimnis der „Tatort“-Ermittler Kulina und Azadi?

Während die Zuschauer einen kleinen Einblick in das Privatleben des neuen Hauptkommissars erhalten, gibt die Leiterin Azadi auffällig wenig von sich preis. Was ist ihr Geheimnis? Das Frankfurter Team hebt sich durch seine Arbeit an Cold Cases von den anderen „Tatorten“ ab. Eine erfreuliche Abwechslung.

Unser Fazit

Einen Krimi aus Sicht der Opfer zu erzählen, ist ungewöhnlich, aber sehr berührend (Buch: Senad Halilbašić, Stefan Schaller, Erol Yesilkaya). Positiv fallen auch die neuen Ermittler auf – von ihnen möchte man mehr erfahren.

Spannung 2, Logik 1