„Tatort“-Kritik aus Münster: „Zu alt für diesen Scheiß“ – So war „Die Erfindung des Rades“

Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann).

Zu ihrem Abschied vom „Tatort" aus Münster darf Staatsanwältin Wilhelmine Klemm in dem Fall „Die Erfindung des Rades" ganz viel Gefühl zeigen.











Was taugt „Die Erfindung des Rades“? Der „Tatort“ im Schnellcheck.

Die Handlung in zwei Sätzen

Die Fahrradmanufaktur Hobrecht will beweisen, dass das erste moderne Fahrrad von ihrem Vorfahren erfunden wurde, präsentiert aber statt des „First Bike“ eine tiefgekühlte Leiche. Kommissar Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Boerne (Jan Josef Liefers) müssen jede Menge Familiengeheimnisse aufdecken.

Zahl der Leichen

2, aktuell und von 1882.

Der Assistent in diesem „Tatort“ ist sattelfest

Herrlich, wie Assistent Schrader (Björn Meyer) das Trinkspiel „Kommando Bimberle“ vorführt.

Rechtsmediziner Boerne (Jan Josef Liefers) und Kommissar Thiel (Axel Prahl) ermitteln bei der Firma Hobrecht.

Der „Tatort“ aus Münster ist voller Ungereimtheiten

Wie kann sich eine Reifenspur auf einer Wiese über ein halbes Jahr erhalten? Regnet es in Münster nie? Unrealistisch ist auch, wie die Frau des Täters als Pilotin bei Dienstreisen falsche Spuren legt. Es gibt keine Direktverbindungen ab Deutschland nach Melbourne, Bali oder Hawaii.

Harmonie in „Die Erfindung des Rades“

Sonst kabbeln und beleidigen sie sich. Dieses Mal ist alles ganz harmonisch. Boerne lobt Assistentin Haller (Christine Urspruch) völlig ironiefrei, und Thiel bescheinigt „Richtig gute Arbeit, Schrader“.

Unser Fazit

„Ich bin zu alt für diesen Scheiß.“ So begründet Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann), warum sie aufhört. In ihrem letzten Fall wärmt sie eine alte Liebe auf und tuckert mit dem Herzblatt wie einst 1975 im Bulli auf große Fahrt. Jetzt aber in den Schwarzwald statt nach Goa. Wir werden sie sehr vermissen. Spannung Note 2; Logik Note 4