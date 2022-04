Grammy Award 2022 Das sind die Gewinner der Grammy-Nacht

Olivia Rodrigo, Silk Sonic, Jon Batiste und die Foo Fighters zählen zu den großen Gewinnern: Der Musikpreis Grammy ist in insgesamt 86 verschiedenen Kategorien in der Nacht von Sonntag auf Montag in Las Vegas vergeben worden. Hier ein Überblick über die wichtigsten Auszeichnungen der 64. Grammy Awards.