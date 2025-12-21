„Tatort“-Kritik: Allein gegen das Mafia-Netzwerk – So war die „Tatort“-Doppelfolge mit Falke

8 Von wegen „Gekrissel“ im Kopf: Joe Glauning (Andrei Viorel Tacu) reagiert souverän. Foto: NDR/Georges Pauly

Die Doppelfolge „Ein guter Tag“/„Schwarzer Schnee“ führt Falke und seinen neuen Kollegen Schmitt zur niederländischen Drogenmafia. Ein komplexer Fall, aber packend in Szene gesetzt.











Was taugt die Doppelfolge „Ein guter Tag“/„Schwarzer Schnee“? Der „Tatort“ aus Hamburg im Schnellcheck. Die Handlung in zwei Sätzen Ein Deutscher verschwindet auf einem niederländischen Campingplatz. Er ist ein verdeckter Ermittler, der der extrem brutalen Mocro-Drogenmafia auf der Spur war. Zahl der Leichen 11 Schrullig, aber sympathisch Dass ein Polizist ständig Musik hört und keine Waffe besitzt, ist unglaubwürdig, aber mit dem neuen Kollegen Mario Schmitt (Denis Moschitto) ist nun ein Cyber-Experte im Team, schließlich findet Polizeiarbeit zunehmend in digitalen Sphären statt. Reale Vorlage Die Story basiert auf Recherchen zur niederländischen Drogenmafia, die die Autoren Alexander Adolph und Eva Wehrum aber mit vielseitigen Handlungssträngen angereichert haben. Einsame Ermittler Dass Falke (Wotan Wilke Möhring) als auch seine niederländische Kollegin Lynn (Gaite Jansen) im riesigen Mafia-Netzwerk immer allein unterwegs sind, ist wenig realistisch, aber sorgt für verlässlichen Kitzel, zumal Lynn schon persönlich bedroht wurde und verängstigte Frauen immer zu ziehen scheinen. Den Verstand verloren An überraschenden Momenten und Irritationen mangelt es nicht. Lange wird der Verdacht geschürt, dass sich der Ermittler Joe Glauning (Andrei Viorel Tacu) genauso mit Drogen um den Verstand gebracht hat wie sein Freund Käte (Nico Ehrenteit). Im Nachhinein stellt es sich als kluges Manöver des gewitzten Polizisten heraus. Gute Geschäfte In Emden lässt man sich verführen zu billigen Geschäften. Wer hätte gedacht, dass die Drogen in dem vermeintlich günstigen Baumaterial geschmuggelt werden? Unser Fazit Sehr komplex, aber anregend und packend. Spannung Note 1; Logik Note 2