Tatort in Weingarten: Frau getötet – mutmaßlicher Täter festgenommen

Tatort in Weingarten

1 Zahlreiche Einsatzkräfte waren in Weingarten im Einsatz. Foto: dpa/Fabian Geier

In den frühen Morgenstunden waren zahlreiche Kräfte der Polizei im Kreis Karlsruhe im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde eine Frau getötet. Am Vormittag nahm die Polizei einen Verdächtigen fest.











Nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt an einer Frau in Weingarten (Kreis Karlsruhe) hat die Polizei einen Verdächtigen in der Gemeinde vorläufig festgenommen. Es handle sich um einen 25 Jahre alten Mann aus Montenegro, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Die Polizei war in der Nacht auf Dienstag um kurz nach Mitternacht verständigt worden. Beamte fanden in einer Wohnung eine Frau, die wohl einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen war, wie es hieß. Ersten Erkenntnissen zufolge kannten sich die Frau und der Tatverdächtige.

Die Polizei fahndete umgehend intensiv nach ihm, auch mit einem Rettungshubschrauber. Am Vormittag nahmen sie den Verdächtigen in der 10.000-Gemeinde vorläufig fest.