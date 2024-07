Tatort in Weingarten: Frau getötet – mutmaßlicher Täter in U-Haft

1 Zahlreiche Einsatzkräfte waren in Weingarten im Einsatz. Foto: dpa/Fabian Geier

In Weingarten im Kreis Karlsruhe ist am Dienstag eine tote Frau gefunden worden. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest. Jetzt sitzt er in U-Haft.











Nach einem Tötungsdelikt an einer 52 Jahre alten Frau im baden-württembergischen Weingarten (Kreis Karlsruhe) ist der 25 Jahre alte Tatverdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Der Haftrichter habe dem Mann am Mittwoch den Haftbefehl eröffnet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Karlsruhe mit.

Laut Ermittlern sind die näheren Umstände des Streits weiter offen, bei dem der Mann die Frau mit einem Messer erstochen haben soll. Dies sei Teil der laufenden Ermittlungen. Bekannt sei, dass die beiden in einer Beziehung zueinander gestanden hätten.

Polizisten hatten die 52 Jahre alte Frau in der Nacht auf Dienstag in einer Wohnung in Weingarten gefunden. Jemand aus dem Umfeld des Hauses hatte kurz nach Mitternacht den Notruf verständigt, wie ein Polizeisprecher sagte. Noch in der Nacht habe die Polizei mit einer intensiven Fahndung begonnen. Auch ein Polizeihubschrauber sei im Einsatz gewesen.

Opfer und Tatverdächtiger kannten sich wohl persönlich

Der 25-Jährige Tatverdächtige stammt aus Montenegro. Es sei relativ schnell klar gewesen, dass Opfer und Tatverdächtiger sich persönlich kannten, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Einem Polizeisprecher zufolge wurde der mutmaßliche Täter in der Nähe der Wohnung festgenommen. Er habe sich wohl in einer Art Schuppen versteckt.