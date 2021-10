1 Fatih Akin dreht in Esslingen den Film „Rheingold“. Foto: dpa/Christoph Soeder

Ein Geschäft in der Esslinger Innenstadt wird überfallen. Doch der Besitzer reagiert cool. Denn für ihn ist der Überfall die beste Werbung. Seit Sonntag dreht Regisseur Fatih Akin den Film „Rheingold“, eine Filmbiografie des Deutschrappers Xatar, in Esslingen. Es ist ein Streifen mit Action-Potenzial.















Esslingen - Ein Einzelhandelsgeschäft in der Esslinger Innenstadt wird am helllichten Tag überfallen. Normalerweise müsste sich der Chef in heller Aufregung befinden, nach der Polizei und um Hilfe rufen. Doch Nurja Racic erzählt seelenruhig von dem Überfall – und er freut sich sogar noch darüber. „Das ist eine spannende Sache – und eine gute Werbung für mein Geschäft noch dazu“, meint er lachend. Denn sein Laden „Domizil – Rares für Bares“ am Roßmarkt 15 wird durch den Überfall zu filmischem Ruhm gelangen. Der deutsch-türkische Regisseur Fatih Akin dreht in Esslingen einen Streifen mit Action-Gehalt. Seit Sonntag ist die Filmcrew in der Neckarstadt unterwegs. Am Montagmorgen, so erzählt Nurja Racic, kommt sein Geschäft an die Reihe.