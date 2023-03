Dreharbeiten auf der Alb und in Stuttgart Der neue „Tatort“ führt Lannert und Bootz auf die Schwäbische Alb

Liegen zwischen dem Leben in einem Dorf auf der Alb und in einer Großstadt Welten? Im Biosphärengebiet bei Münsingen und in Stuttgart entsteht bis Ende März die 33. „Tatort“-Folge „Lass sie gehen“. Drehort ist unter anderem die Stadtbücherei im Europaviertel.