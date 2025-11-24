Tatort aus Stuttgart
Nelly (Mitte mit türkisfarbenem Oberteil, Bayan Layla) versucht, ins Leben zu finden – und scheitert an der Einsamkeit. Foto: SWR/Benoît Linder

Wie viel Stuttgart steckt wirklich im neuen Tatort „Überlebe wenigstens bis morgen“? Wie realistisch ist die Handlung? Wir haben zugeschaut – und genau hingesehen.

Es ist viel besser geworden in den vergangenen Jahren – früher fuhren sogar die falschen Straßenbahnen durchs angebliche Stuttgarter Stadtbild. Diesmal kann man sich am Sonntagabend bei der „Tatort“-Folge „Überlebe wenigstens bis morgen“ ein Stück weit zurücklehnen und anerkennend nicken: „Ja, die Praxis ist wirklich an der Weinsteige.“ Das weniger an Aufregung über den Lokalitäten-Schmu mit Lannert und Bootz (Richy Müller und Felix Klare) im Stuttgarter Tatort kann man nun also ganz in die Aufmerksamkeit für den Fall stecken – zumal auch endlich mit der in Bad Cannstatt geborenen Daniela Holtz als „M.“ endlich mal jemand ein Schwäbisch spricht, wie man es im Kessel leider immer seltener hört – und wie es eigentlich hierhin gehört.

