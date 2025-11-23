„Tatort“ aus Stuttgart: Wo steht die Stuttgarter Villa aus dem „Tatort“ und wer hat sie gebaut?
5
Ist jetzt auch ein TV-Star: Das Stuttgarter Architektenhaus ist im ARD-Krimi „Tatort“ zu sehen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Wer ist der Architekt der Villa im Stuttgart-„Tatort“ aus der Folge „Überlebe wenigstens bis morgen“? Wo steht sie? Warum wäre sie fast nicht gebaut worden? Wir haben nachgefragt.

Eine Megaaussicht über Stuttgart und ein futuristisch anmutendes Einfamilienhaus aus Beton und Glas, das in der Luft zu schweben scheint, macht den Stuttgarter „Tatort“-Kommissaren Bootz und Lannert in der Folge „Überlebe wenigstens bis morgen“ Konkurrenz. Vor lauter Begeisterung über die kühne Architektur verliert man schier den Kriminalfall aus den Augen.

