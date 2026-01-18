„Tatort“ aus Stuttgart: Wo ist der Kiosk aus dem Stuttgart-„Tatort“?

Wo ist der Kiosk aus dem Stuttgart-„Tatort“?

1 Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) versuchen, bei der Befragung von Zeugen den Tatabend zu rekonstruieren. Foto: SWR/Benoît Linder

Im neuen Stuttgarter „Tatort“ kommt ein kleiner Kiosk groß raus? Wo ist dieser Kiosk und wann wurde dort gedreht? Wir haben mit dem Besitzer gesprochen.











Viel Zeit für ein Interview hat Amir nicht. Es ist 12 Uhr, und ein Kunde nach dem anderen tritt an das Fenster seines Kiosks. Zwei Jungs wollen ein Vape kaufen, eine junge Frau bringt ein Paket zurück, und eine ältere Frau mit Kopftuch möchte sich ein wenig unterhalten. Der Kiosk am Vogelsang ist für viele Menschen aus dem Stuttgarter Westen ein wichtiger Anlaufpunkt. Hier gibt es Süßigkeiten, Getränke, Tabak und Zeitungen. Außerdem können Pakete abgegeben und angenommen werden. Nun spielt der beliebte Kiosk auch im neuen Stuttgarter „Tatort“ eine Rolle.