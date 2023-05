1 Karin Hanczewski gehört derzeit noch als Kommissarin Karin Gorniak zum Dresden-Team. (Archivbild) Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Nach neun Jahren ist Schluss: Schauspielerin Karin Hanczewski, die im ARD-“Tatort“ aus Dresden als Kommissarin Karin Gorniak zu sehen ist, steigt aus.















Veränderungen beim ARD-“Tatort“ aus Dresden: Die Schauspielerin Karin Hanczewski steigt aus. „Die Entscheidung zu gehen, fällt mir nicht leicht, aber für mich ist es an der Zeit, mich weiterzubewegen und neue Figuren zu erzählen“, zitierte der Mitteldeutsche Rundfunk in Leipzig die 41-Jährige am Mittwoch. Neun Jahre lang und in insgesamt 18 Folgen sei sie nun als Kommissarin Karin Gorniak „durch alle Höhen und Tiefen des fernsehpolizeilichen Ermittelns gegangen“.

Hanczewski, die seit 2015 beim Dresdner „Tatort“ zu sehen ist, verabschiedet sich auf eigenen Wunsch. Ab 2019 bildete sie mit Cornelia Gröschel als Leonie Winkler und Martin Brambach als Peter Schnabel ein Team. Die letzte Folge mit Hanczewski (Arbeitstitel „Herz der Dunkelheit“) soll voraussichtlich Anfang 2025 zu sehen sein. Sie sei in ihrer „Tatort“-Zeit „an Herausforderungen gewachsen“, erklärte die Schauspielerin.