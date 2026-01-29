Taten auch im Kreis Esslingen: Polizei schnappt Einbrecherbande – Eigentümer von Diebesgut gesucht

1 Die Verdächtigen werden auch beschuldigt, in Wohnhäuser in Neuhausen und Ostfildern eingestiegen zu sein. (Symbolfoto) Foto: imago/photothek

Sie hatten es unter anderem auf den Schmuck abgesehen: Mitte Dezember 2025 drangen Einbrecher in zwei Wohnhäuser in Ostfildern und Neuhausen ein, indem sie Fenster und Terrassentür aufhebelten. Die Polizei berichtete seinerzeit über die Vorfälle – nun hat sie die mutmaßlichen Täter geschnappt. Es soll sich um eine überregional agierende Bande handeln, der weitere Einbrücher zu Last gelegt werden. Zwei Verdächtige wurden in Esslingen geschnappt. Nun sucht die Polizei die Besitzer des Diebesguts.

All das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Polizei hervor. Demnach waren an der Aufklärung neben der Abteilung für Organisierte Kriminalität der Staatsanwaltschaft auch eine auf die Bekämpfung der Einbruchskriminalität spezialisierte Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen beteiligt. Die mutmaßliche Bande sei im Laufe des Mittwochs ausgehoben worden. Mit Unterstützung der Polizeipräsidien Einsatz sowie Recklinghausen (NRW) seien mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und offensichtliches Diebesgut in fünfstelligem Wert beschlagnahmt worden. Zudem sind Tatverdächtige im Alter zwischen 22 und 63 Jahren festgenommen worden. Vier Männer befinden sich in Untersuchungshaft.

Einbrecherbande stiehlt Schmuck und Gold im Wert von Zehntausenden

Dem weiteren Bericht zufolge werden drei Männern beschuldigt, „sich Ende 2025 zu einer Gruppierung zusammengeschlossen zu haben, um in wechselnder Besetzung Einbrüche in Privatwohnungen zu begehen“. Die Verdächtigen sollen insgesamt zehn Taten in Ostfildern und Neuhausen, Ammerbuch (Kreis Tübingen), Merklingen und Laichingen (Kreis Ulm) sowie Göppingen und Uhingen (Kreis Göppingen) begangen haben. Dabei seien unter anderem Bargeld, Schmuck und Gold im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro gestohlen worden.

Gegen einen weiteren Mann wird wegen Geldwäsche ermittelt. Er soll den anderen beim Beseitigen von Beweismitteln geholfen haben.

Der Aktion waren laut Polizei akribische Spurensicherung an Tatorten und zeitintensive Ermittlungen vorangegangen. Den Kriminalbeamten sei es so gelungen, Verbindungen zwischen den einzelnen Einbrüchen aufzudecken und die Verdächtigen zu identifizieren. „Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte daraufhin mehrere richterliche Durchsuchungsbeschlüsse sowie Haftbefehle, die am Mittwochmorgen zeitgleich vollstreckt wurden.“

Polizei fasst Einbrecher in Esslingen und Recklinghausen

Zwei 25- und 63-jährige Tatverdächtige griffen die Einsatzkräfte in Esslingen auf. Im Stadtgebiet durchsuchten die Ermittler den weiteren Informationen zufolge mehrere Wohnungen. Ein weiterer Einsatzort war in Recklinghausen, wo Beamte des dortigen Polizeipräsidiums mit Unterstützung ihrer Tübinger Kollegen drei Männer im Alter von 22, 37 und 47 Jahren festnahmen und zwei Wohnungen durchsuchten, die zum Aufenthalt zwischen den einzelnen Taten genutzt worden sein sollen.

Wer unter diesen Gegenständen sein Eigentum wiedererkennt, kann sich bei der Polizei melden. Foto: Polizeipräsidium Reutlingen

Die Polizei beschlagnahmte nach eigenen Angaben umfangreiches Beweismaterial, darunter Bargeld, hochwertige Uhren, Schmuck, Mobiltelefone sowie das mutmaßliche Tatfahrzeug. Bei den beschlagnahmten Wertgegenständen handelt es sich nach Einschätzung der Polizei überwiegend um Diebesgut.

Bis auf den 25-Jährigen sind alle Verdächtigen in Untersuchungshaft. „Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zu weiteren den Verdächtigen zuzurechnenden Taten sowie möglichen Komplizen dauern an“, teilen die Behörden des Weiteren mit.

Derweil wollen sie auch die beschlagnahmten Gegenstände ihren Besitzern zuordnen. Wer auf dem Foto oben sein Eigentum wiedererkennt, wird gebeten, sich unter Telefon 070 71 / 972 – 20 05 oder per E-Mail an ESSLINGEN.KD.K2.WED@polizei.bwl.de zu melden.