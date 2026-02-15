1 Der Angeklagte hat massive psychische Probleme. Foto: Daniel Karmann/dpa (Symbolbild)

Weil er seine Lebensgefährtin mit einem Pullover stranguliert hat, muss sich ein 27-Jähriger seit Freitag vor dem Landgericht Stuttgart verantworten.











Im vergangenen August hat der Mann, der unter einer schweren psychischen Krankheit leidet, seine Freundin in seiner Wohnung in Kirchheim getötet. Gegenüber einem Gutachter hat er die Tat bereits vor dem Beginn der Verhandlung am Stuttgarter Landgericht eingeräumt. Am ersten Verhandlungstag bestätigte der Angeklagte seine Aussagen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Totschlag vor. Das Gericht wird im Zuge des Verfahrens prüfen, ob der Angeklagte weiter in einer forensischen Psychiatrie bleiben muss.