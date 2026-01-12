1 Am Dienstag wird in Esslingen gestreikt. Foto: dpa (Symbolbild)

In Esslingen ruft Verdi zum Warnstreik auf: Am Dienstag legen Beschäftigte der Hochschule und des Landesamts die Arbeit nieder. Welche Auswirkungen hat das?











Sie fordern unter anderem mehr Gehalt: Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Landes zum Warnstreik auf. Am Dienstag soll in Esslingen und Umgebung die Arbeit niedergelegt werden. Die Auswirkungen auf das öffentliche Leben werden aber überschaubar sein.

Nach Angaben von Jonas Weber, Geschäftsführer von Verdi im Bezirk Fils-Neckar-Alb, sind die Beschäftigten der Hochschule Esslingen, des Landesamts für Denkmalpflege in Esslingen und der Johannes-Wagner-Schule in Nürtingen zum Warnstreik aufgerufen. Geplant ist eine kleine Kundgebung um 10 Uhr auf dem Rathausplatz in Esslingen. Erwartet wird eine überschaubare Anzahl von etwa 50 bis 100 Personen. Auswirkungen werde der Warnstreik vor allem auf die Abläufe in den Einrichtungen, weniger auf das öffentliche Leben haben, sagt Weber.

Streik an Hochschule Esslingen: Vorlesungen bleiben unberührt

Die Hochschule Esslingen geht nach Angaben der Pressesprecherin Christiane Rathmann davon aus, dass einige Mitarbeitende streiken werden. Vorlesungen werden deswegen aber nicht ausfallen. Die Professorenschaft sei verbeamtet – und Beamte dürfen nicht streiken.

Die Tarifverhandlungen für rund 925 000 Beschäftigte der Länder haben Anfang Dezember begonnen. Am Donnerstag und Freitag ist die zweite Verhandlungsrunde. Die Gewerkschaften fordern unter anderem sieben Prozent mehr Gehalt im Monat – mindestens aber 300 Euro zusätzlich, um die unteren Lohngruppen zu stärken. „Die Kolleginnen und Kollegen erwarten von den Arbeitgebern in der nächsten Verhandlung am Donnerstag ein ordentliches Angebot“, sagt Jonas Weber. „Es darf nicht sein, dass die Landesbeschäftigten von der Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst abgekoppelt werden.“