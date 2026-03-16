Tarifverhandlungen Nahverkehr: Erneut ÖPNV-Warnstreiks in mehreren Bundesländern

1 Erneut bleiben Busse und Bahnen wegen eines Warnstreiks in vielen Bundesländern in den Depots. (Archivbild) Foto: Fabian Strauch/dpa/dpa-tmn

Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag in mehreren Bundesländern erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Betroffen sind Fahrgäste in Bayern, dem Saarland, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Hamburg sowie möglicherweise in Hessen und in Bremen, wie die Gewerkschaft mitteilte.











Link kopiert

Berlin - Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag in mehreren Bundesländern erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Betroffen sind Fahrgäste in Bayern, dem Saarland, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Hamburg sowie möglicherweise in Hessen und in Bremen, wie die Gewerkschaft mitteilte.