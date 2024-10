Tarifrunde Metall- und Elektroindustrie: Porsche schwächelt: Befristungen laufen 2025 gänzlich aus

1 Betriebsratsvorsitzender Harald Buck hält die Sieben-Prozent-Forderung der IG Metall für moderat. Foto: Lichtgut /Ferdinando Iannone

Die Metalltarifrunde nimmt Fahrt auf – auch bei Porsche: Gesamtbetriebsratschef Harald Buck betont, dass die Probleme des Sportwagenherstellers die Mobilisierung nicht bremsen können. Dennoch wird die Stimmung der Belegschaft nachhaltig getrübt.











Die Stimmung in der Automobilindustrie verdüstert sich – keine guten Vorzeichen für die IG Metall in der Tarifrunde, die an diesem Dienstag beim zweiten Treffen fortgesetzt wird. Doch den Verdacht, dass sich die Belegschaften der Automobilhersteller im Tarifkonflikt zurückhalten könnten, weist Porsche-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Harald Buck klar zurück.