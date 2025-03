Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst: Tarifverhandlungen gescheitert – nun soll der Schlichter eingreifen

1 Verdi-Vorsitzender Frank Werneke (links) begrüßt Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Foto: dpa/Christophe Gateau

Die Arbeitgeber von Bund und Kommunen können sich nach viertägigem Verhandlungspoker nicht mit den Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund einigen – dann lassen sie die Gespräche scheitern. Nun soll der Schlichter eingreifen.











Die Tarifverhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind gescheitert – jetzt muss der Schlichter zu Hilfe kommen. Das hat die Verhandlungsführerin des Bundes, Innenministerin Nancy Faeser (SPD), in Potsdam angekündigt. Die Gewerkschaft Verdi bedauerte den Fehlschlag. „Wir haben uns bis an die Schmerzgrenze bewegt“, sagte der Vorsitzende Franz Werneke am Abend in Potsdam. „Die Arbeitgeber haben unsere Einigungsvorschläge abgelehnt.“

„Egal, ob bei einer ausreichenden linearen Erhöhung oder einem Mindestbetrag als soziale Komponente, Altersteilzeit oder einem zeitgemäßen Arbeitszeitkonto – die Arbeitgeber haben sich vielen für die Beschäftigten wichtigen Forderungen weitgehend verweigert“, rügte Werneke. Die Arbeitnehmerseite sei vorbereitet gewesen, die ganze Nacht zu verhandeln und habe auch eine vierte Verhandlungsrunde angeboten. „Bis kurz vor dem Erklären des Scheiterns der Verhandlungen durch die Arbeitgeber hat es immer neue Lösungsvorschläge durch Verdi gegeben, von daher bedaure ich es sehr, dass sich Bund und Kommunen in die Schlichtung flüchten.“

Koch und Lühr als Schlichter nominiert

Während der Schlichtung darf es keine Warnstreiks geben. Im Vorfeld der Tarifrunde hatten die Arbeitgeber den früheren Ministerpräsidenten von Hessen, Roland Koch (CDU), als Mediator nominiert – derweil für die Gewerkschaft wie vor zwei Jahren der frühere Bremer Finanz-Staatsrat Hans-Henning Lühr (SPD) moderieren soll. Auch damals brachte erst die Schlichtung die Lösung des Konflikts. Der CDU-Politiker Koch wäre diesmal der stimmberechtigte Schlichter im Falle eines Patts. Nach einer erfolglosen Schlichtung kann es immer noch zum Arbeitskampf kommen.

Werneke: Wir waren für eine Lösung bereit

Die Gewerkschaft habe zunächst in zähen Runden mit den Arbeitgebern versucht, einer Einigung näher zu kommen – dies sei offenbar nicht gewollt gewesen, sagte der Verdi-Chef. „Wir waren für eine Lösung bereit – unsere Verhandlungspartner ganz offenbar nicht.“ Am Nachmittag war durchgedrungen, dass die Arbeitgeber ein Lohnangebot von 5,5 Prozent gemacht hätten – unter welchen Bedingungen, das blieb zunächst unklar.

In den zurückliegenden Wochen seit der zweiten Runde der Tarifverhandlungen Mitte Februar hatten etliche zehntausend Beschäftigte die Arbeit zeitweilig niedergelegt; allein in der Woche vor der dritten Runde beteiligten sich nach Verdi-Angaben mehr als 150 000 Streikende aus allen Bereichen des öffentlichen Dienstes im gesamten Bundesgebiet an Warnstreiks. Die Beschäftigten seien „hoch motiviert, weiter für ihre Forderungen zu kämpfen“, sagte Werneke.

Der baden-württembergische Verdi-Landeschef stellte fest: „Dass wir große Investitionen in die Infrastruktur brauchen, ist nach 15 Jahren Forderung durch uns Gewerkschaften jetzt endlich überall angekommen. Dass wir im Gleichschritt große Investitionen in den öffentlichen Dienst und sein Personal brauchen, leider immer noch nicht. Mit einem bewusst zu knapp gehaltenem Angebot wollen sich die öffentlichen Arbeitgeber offensichtlich auf möglichst niedrigem Niveau in eine Schlichtung retten. Das ist kein gutes Signal an die Beschäftigten und auch nicht an die deutsche Wirtschaft, die für den erhofften Umschwung auf einen funktionierenden öffentlichen Dienst angewiesen ist. Wir wären bereit gewesen, auch weiter eine Lösung in freien Verhandlungen zu suchen.“.

„Beschäftigte sind Teil der Infrastruktur“

„So viel Verweigerung war nie“, kritisierte der Verhandlungsführer des Beamtenbundes, Volker Geyer. „Bund und Kommunen haben mit viel Verzögerung und destruktiver Energie einen Kompromiss verhindert.“ Mit dieser Taktik verärgerten und demotivierten die Arbeitgebenden ihre Beschäftigten. „Es ist völlig richtig, dass wir unsere marode Infrastruktur sanieren müssen – aber klar ist doch auch: Die Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst sind unverzichtbarer Teil dieser Infrastruktur.“ Brücken, Straßen, Kitas, Schwimmbäder, Bibliotheken oder Krankenhäuser: nichts funktioniere ohne ausreichend Personal. „Ohne faire Bezahlung und attraktive Arbeitsbedingungen wird das aber nicht zu gewinnen und zu halten sein“, so Geyer.

Belastung von 15 Milliarden Euro im Jahr

Verdi, Beamtenbund und die anderen Gewerkschaften fordern acht Prozent mehr Lohn – mindestens 350 Euro pro Monat, zusätzlich mindestens drei freie Tage und mehr Souveränität bei der Arbeitszeit. Zudem soll es einen weiteren freien Tag nur für Gewerkschaftsmitglieder geben. Nach den Berechnungen der Arbeitgeber würden sich die Forderungen der Gegenseite für die Kommunen auf 15 Milliarden Euro im Jahr summieren.