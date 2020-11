Die Plochinger Bäckerei Hoss schließt Zum Abschied kommt der Chef ins Haus

Die Traditionsbäckerei Hoss in Plochingen gibt nach 20 Jahren auf. Nicht Corona gab den Ausschlag, sondern die Arbeitsbelastung. Bäckermeister Jürgen Hoss will aber noch nicht die Hände in den Schoss legen.