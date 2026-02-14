Tarifabschluss für die Länder: Bayaz verspricht Übernahme für die Beamten im Südwesten

1 Finanzminister Danyal Bayaz stützt die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), die in Potsdam stellvertretend für alle Arbeitgeber (außer Hessen) verhandelt hat. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz lobt den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst und sagt, welche Kosten anfallen. Für die Beamten hat er eine frohe Botschaft parat.











Der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz nennt das Resultat der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst einen „fairen Kompromiss“. Der Abschluss von Potsdam mit einer Lohnsteigerung von 5,8 Prozent in drei Schritten drücke die Wertschätzung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst aus, „die wertvolle Arbeit für die Allgemeinheit und damit für uns alle leisten“, sagte der Grünen-Politiker unserer Zeitung. Damit gibt er der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), die wieder stellvertretend für alle Länder verhandelt hat, volle Rückendeckung – wobei auch sein Finanzministerium hochrangig bei den Verhandlungen vertreten war.