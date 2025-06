Tapinoma magnum: So will die Stadt Esslingen den invasiven Ameisen zu Leibe rücken

So will die Stadt Esslingen den invasiven Ameisen zu Leibe rücken

1 Die Ameisen können durch ihre große Zahl Schäden an der Infrastruktur anrichten. Foto: Uli Deck/dpa

Kürzlich wurde an einer Lärmschutzwand in Esslingen die invasive Ameisenart Tapinoma magnum festgestellt. Die Stadt will die kleinen Störenfriede nun in den Griff bekommen.











An einer Lärmschutzwand entlang der der B 10 in Sirnau hat sich ein ungebetener Gast eingenistet – um genau zu sein sehr viele ungebetene Gäste. Eigentlich ist die Ameisenart Tapinoma magnum im Mittelmeerraum heimisch. Jetzt hat die Stadt Esslingen den Tieren den Kampf angesagt.

Seit einigen Jahren verbreitet sich die Ameisenart in Deutschland. Von der heimischen Garten- und Wegeameise ist sie nur schwer zu unterscheiden. Im Gegensatz zu den heimischen Arten baut Tapinoma magnum aber sogenannte Superkolonien, wenn sie den geeigneten Untergrund findet und sich ungestört vermehren kann. Darin leben Millionen von Tieren, die Wege oder Straßen unterhöhlen können.

Was unternimmt Esslingen gegen invasive Ameisen?

In Städten wie Kehl haben die invasiven Ameisen bereits Strom-und Internetausfälle verursacht. In den staatlichen Naturkundemuseen in Karlsruhe und Stuttgart wird derzeit an der Ausbreitung geforscht und Aufklärungsarbeit geleistet. Dadurch konnten die Ameisen auch in Esslingen und Nürtingen nachgewiesen werden.

Laut einer Mitteilung hätten Vertreter der Stadt Esslingen die Situation in der vergangenen Woche mit einer Fachfirma für Schädlingsbekämpfung begutachtet.

Die Experten würden das betroffene Gebiet diese Woche noch einmal detailliert untersuchen und den Befall erheben. „Danach werden wir eine Bekämpfungsstrategie erarbeiten“, wird Matthias Scheider zitiert, Leiter des Grünflächenamtes. Denkbar sei es, das betroffene Gelände über mehrere Wochen mit einem speziellen Gel zu behandeln, mit dem in anderen Kommunen gute Erfahrungen gemacht wurden.

Es ist die große Zahl an Ameisen, die die Art Tapinoma magnum zu einem Problem für Gemeinden in Baden-Württemberg macht. Foto: dpa

„Wir werden aber auch überlegen, welche Pflanz- oder Pflegemaßnahmen in Zukunft dafür sorgen könnten, dass sich die Ameisen auf der Fläche nicht mehr so wohl fühlen“, so Scheider.

Wie erkennt man Tapinoma magnum?

Auf der Internetseite der Naturkundemuseen gibt es einen Leitfaden, wie man die Tiere erkennen kann. Ein Merkmal ist beispielsweise die große Menge an Ameisen. Die Insekten bilden ausgehend von ihrer Kolonie teilweise mehrspurige Ameisenstraßen. Ein weiterer Hinweis ist der Geruch: zerdrückt oder reizt man eine Ameise, „verströmt sie einen intensiven Geruch, der nur schwer mit bekannten Gerüchen vergleichbar ist“, heißt es auf der Website. Die Stadt Esslingen bittet die Bürgerinnen und Bürger sich bei einem begründetem Verdachtsfall per Mail an das Naturkundemuseum zu wenden. Am besten sendet man dazu mehrere Fotos und den Standort per E-Mail an: tapinoma@smns-bw.de senden.