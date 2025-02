Tanzsport – Deutsche Meisterschaften im Solo-Latein: Julia Kunsek verteidigt den deutschen Meistertitel

1 Die Tänzerin Julia Kunsek freut sich über ihren zweiten DM-Titel im Solo-Latein. Foto: oh

Die Tänzerin Julia Kunsek vom Schwarz-Weiß-Club Esslingen ist erneut deutsche Meisterin im Solo-Latein – und sammelt ein persönliches Highlight.











Es ist noch nicht allzu lange her – genauer gesagt war es im November des vergangenen Jahres – als die Tänzerin Julia Kunsek ihren ersten deutschen Meistertitel in der Disziplin Solo-Latein in Dortmund feierte. Die 57-Jährige setzte sich mit einer beeindruckenden Souveränität und tänzerischer Exzellenz gegen die starke Konkurrenz durch. Dass Kunsek über den Jahreswechsel und knapp drei Monate später nicht nachgelassen sowie nichts verlernt hat, zeigte sie nun bei den deutschen Meisterschaften im Solo-Latein in Darmstadt, bei denen sie erneut souverän ganz oben auf das Treppchen tanzte. In allen fünf Disziplinen – Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Doble und Jive – überzeugte sie die Wertungsrichter mit ihrer Performance und siegte souverän vor Marc-Anton Braun (Club des Rosenheimer Tanzsports).