1 Tanzen ist die große Leidenschaft von Tanja, Ilse und Elke Bayer (von links). Die zwei Töchter haben ihre Mutter früher immer wieder zu Proben begleitet. Foto: Horst Rudel

Ihre Töchter Elke und Tanja hat die heute 85-jährige Ilse Bayer oft zum Tanzen mitgenommen. Die Frauen prägen die Tanzsparte des Männergesangvereins Neuhausen.















Tanzen war schon immer die Leidenschaft von Ilse Bayer. Deshalb ist die heute 85-Jährige schon vor 70 Jahren beim Neuhausener Männergesangverein in die Tanzgarde eingestiegen. „Vor unseren Auftritten im Saalbau hatten wir nicht mal Kabinen zum Umziehen“, erzählt sich. Während die Gäste in dem Traditionslokal Rostbraten aßen, zogen sich die Tänzerinnen um. „Da hatten sie ihre Peep-Show“, sagt die Seniorin lachend. „Um auf die Bühne zu kommen, mussten wir durch die Wurstküche.“ Dass ihre Töchter Tanja und Elke in ihre Fußstapfen traten, freut Ilse Bayer.