22 Schlussapplaus beim Musical „Tanz der Vampire“ am Dienstagabend in Stuttgart mit den neuen Hauptdarstellern Filippo Strocchi als Graf von Krolock und Diana Schnierer als Wirtstochter Sarah. Foto: Klaus Schnaidt

„We will open with a splash!“, schärfte Cornelius Baltus, Regisseur von „Tanz der Vampire“, der Cast ein. Und so geschieht es! Mit einer Rock-Explosion meldet sich das Musical am Dienstagabend nach 19-monatiger Corona-Pause in Stuttgart zurück.















Stuttgart - Es rockt und knallt wieder auf den Fildern! Die Pandemie hat die beiden Stuttgarter Musicalhäuser für 19 Monate lahmgelegt. Mit der Erfolgsproduktion „Tanz der Vampire“ geht es einen lauten Freudensprung zurück in Richtung normales Leben. Dies sorgt am Dienstagabend für große Begeisterung auf beiden Seiten des Palladium-Theaters – auf der Bühne ebenso wie unten auf den roten Polstern der Zuschauerreihen. Bei der Premiere der vierten Spielzeit des Grusicals von Roman Polanski, das schon über 2200-mal in Möhringen aufgeführt worden ist, bebt das mit Bedacht noch nicht vollständig gefüllte Haus (für die 1800 Sitze hat man nur knapp über 1000 Gäste reingelassen).

Was am Broadway passierte, soll sich nicht in Stuttgart wiederholen

Maximale Sicherheit steht an erster Stelle. Was am Broadway vor einer Woche passierte, soll sich in den Stuttgarter Theaterhäusern der Stage Entertainment nicht wiederholen. Kaum war in New York die Disney-Show „Aladdin“ nach anderthalb Jahren Pause zurück auf der Bühne, musste sie schon wieder gestrichen werden. Einen Tag nach der Wiederaufnahme gab es mehrere Corona-Fälle im Broadway-Ensemble. Auf die erste Vorstellung hat man das Theater erneut geschlossen. Die Darstellerinnen und Darsteller kamen in Quarantäne. Darauf hat in Stuttgart niemand Lust. Die Vampire und alle Bühnenbeschäftigten machen deshalb jeden Tag einen Schnelltest, ganz egal, ob sie geimpft sind, und alle zwei Tage darüber hinaus einen PCR-Test. Wer im Publikum sitzt, muss Maske tragen. Fast alle halten sich an diese Vorschrift.

Der Italiener Filippo Strocchi ist der neue Krolock

Eine Begegnung von Vorder- und Hinterhaus wird strikt verhindert. Publikum und Cast bleiben also vor, nach und während der Show konsequent getrennt. Die erste Reihe im Theater wird nicht besetzt – Spuckschutz von den Sängern. Graf von Krolock (für Stuttgart neu in dieser Traumrolle: der italienische Popbariton Filippo Strocchi) schreitet nicht mehr, wie seit der Welturaufführung im Jahr 1997 in Wien, zu seinem ersten Auftritt durch die Zuschauerreihen von hinten auf die Bühne. Sarah rennt nicht mehr runter ins Publikum. Clevere Lösungen werden auf der Bühne mit speziellen Lichteffekten gefunden. Im Orchestergraben fehlen, damit die Abstände stimmen, vier Musiker, die in einem Extra-Raum sitzen.

Boris Ritter, musikalischer Leiter von „Tanz der Vampire“, hat die Show schon etwa 1000-mal gespielt. Die Rückkehr am Dienstagabend ist für den Dirigenten ein tiefes emotionales Erlebnis. „Ich bin sehr dankbar, die Vorfreude ist riesig und bin zu allem bereit“, sagt er am Nachmittag vor der Premiere.

Wer war auf dem roten Teppich?

Am Eingang werden alle Gäste auf die 3-G-Regel getestet. Zum Comeback ist Kevin Tarte gekommen, der den Krolock bei der Deutschland-Premiere im März 2000 gespielt hat und damit zum absoluten Publikumsliebling in Stuttgart geworden ist, begleitet von seinem Lebensgefährten Stefan Wolf, dem Gesamtmetall-Präsidenten. Um die Promidichte geht es bei der sehnsuchtsvoll erwarteten Rückkehr des Entertainments nicht so sehr. Wichtiger ist ein klares Zeichen der Zuversicht, dass es nun endlich aufwärts geht. „Eine kleine treue Fangemeinde aus Stuttgart“ ist laut Stage-Sprecher Stephan Jaekel eingeladen.

Gaby Hauptmann schwärmt: „Perfektes Entertainment!“

Bestseller-Autorin Gaby Hauptmann freut sich nach dem donnernden Schlussapplaus über „perfektes Entertainment mit atemberaubenden Tanzszenen“. Konstantin Merz, der Leiter der Merz-Schule, sagt, er habe „noch nie eine so hervorragende Inszenierung“ gesehen, in der einfach alles stimme, auch sämtliche Details. SWR-Nachrichtenfrau Tatjana Geßler hat bisher alle vier Stuttgart-Premieren von „Tanz der Vampire“ gesehen und schwärmt: „Die werden jedes Mal noch besser!“

Schauspielerin Monika Hirschle ist „ganz geflashed von dieser wahnsinnigen Energie“, die sich von der Bühne auf das Publikum überträgt. Die einzige Kritik, die man an diesem Abend hört, betrifft die Lautstärke. Die ist so rockig-heftig, „dass man den Text oft gar nicht versteht“, bedauert Winzer Thomas Diehl. Froh ist er, dass Kultur wieder möglich wird. Würden sich noch mehr Menschen impfen lassen, sagt er, wäre noch viel mehr möglich.

Weil die Pandemie noch nicht überstanden ist, fällt die Premierenparty danach aus. Warum die Vampire gerade in Stuttgart so zünden? Uschi Neuss, die Chefin der Stage Entertainment, hat eine Vermutung. „Als die Show 2000 nach Stuttgart kam, steckte das Musical nach der Stella-Insolvenz in einer Krise“, sagt sie, „da wurde die Show von Stuttgart so stark umarmt, dass daraus wohl eine ewige Liebe geworden ist.“ Die Begeisterung des tobenden Publikums überträgt sich auf die Spielfreude des Ensembles.

Kontrovers wird über den neuen Krolock gesprochen

Im Foyer wird kontrovers über den neuen Krolock diskutiert. Die einen sagen, die Stimme von Hauptdarsteller Filippo Strocchi sei zu hoch, die anderen loben seinen Pop-Bariton und die Gänsehautmomente, für die er sorge. Immer wieder hört Premierengast Kevin Tarte, er sei einzigartig in dieser Rolle als tiefer, stimmgewaltiger Bariton. Der US-Amerikaner winkt ab. Froh ist er über sein „Erbe“ und darüber, dass es weitergeht. „Man merkt, dass Filippo nervös ist“, sagt Tarte, „er muss in die Rolle weiter reinwachsen.“

Außerdem gesehen: DJane Alegra Cole, Musicalstar Maximilian Mann, die Schauspieler, die Künstlerin Iris Caren von Württemberg, OB-Gattin Gudrun Nopper, Paralympics-Bronzemedaillen-Gewinner Niko Kappel, Turner Marcel Nguyen, Erfolgsringer Frank Stäbler, Modedesigner Tobias Siewert, die früheren Äffle- und Pferdle-Stimmen Heiko Volz und Volker Lang, Patrick Mikolaj vom Unnützen Stuttgartwissen, Sebastian Weingarten, der Intendant des Renitenz-Theaters, Festwirtin Sonja Merz, Eventmanagerin und Kinderhospiz-Botschafterin Christina Semrau, Sänger Almklausi.

Die Show ist rockiger denn je. Komponist Jim Steinman, der im vergangenen April im Alter von 73 Jahren gestorben ist, hätte seine Freude gehabt. Bis September 2022 werden die Vampire in Stuttgart tanzen, ehe „Tina“ im Palladium-Theater folgt, das Musical über das Leben von Tina Turner. Im Apollo-Theater startet „Aladdin“ am 3. November und wird mindestens bis Frühjahr 2023 aufgeführt.

Infos

Spielzeiten

Das 1997 in Wien uraufgeführte Musical „Tanz der Vampire“ von Jim Steinman und Michael Kunze (basierend auf den gleichnamigen Film aus dem JAht 1967 von Roman Polanski), das im März 2000 Deutschland-Premiere in Stuttgart feierte, wird achtmal in der Woche gespielt. Der amerikanische Komponist Jim Steinmann ist April dieses Jahres gestorben. Beim Musical im Palladium-Theater ist montags Ruhetag. Dienstags und mittwochs ist Showbeginn um 18.30 Uhr, donnerstags, freitags und samstags um 19.30 Uhr, sonntags um 19 Uhr. Nachmittagsvorstellungen gibt es samstags um 14.30 Uhr und sonntags um 14 Uhr. Die Karten im Ticketshop der Stage-Entertainment kosten zwischen 49 und 169,90 Euro.