Tanya Lieske bei der Lesart in Esslingen: Die Dino-Jagd macht Lust aufs Lesen

1 Die Autorin Tanya Lieske weiß genau, was Kinder gerne lesen wollen. Foto: Roberto Bulgri/n

Tanya Lieske weiß, was Kinder gerne lesen. Mit dem zweiten Band ihrer „Weltklasse“-Reihe war die Autorin nun bei der Esslinger Lesart zu Gast. Zur Begeisterung ihrer jungen Fans.











„Lesen ist ein grenzenloses Abenteuer der Kindheit“, hat uns die unvergessene Astrid Lindgren ins Stammbuch geschrieben. Schon deshalb sollten Erwachsene alles dafür tun, dass Kinder und Jugendliche dieses Abenteuer so oft und so intensiv erleben können wie nur möglich. Tanya Lieske tut das Beste, um junge Menschen für das Lesen zu begeistern: Sie schreibt ebenso spannende wie unterhaltsame Kinderbücher, die genau den richtigen Ton für das junge Publikum treffen. Dass das bei vielen Mädchen und Jungen ankommt, hat Lieske als Gast der Esslinger Literaturtage Lesart einmal mehr erfahren: Ob in einer öffentlichen Lesung im Kutschersaal oder bei zwei Auftritten in örtlichen Schulen – ihre jungen Zuhörerinnen und Zuhörer waren begeistert bei der Sache.