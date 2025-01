Tante Lene in Esslingen-Mettingen sagt ade: Warum ein Vintage-Laden für immer schließt

7 Die Buchautorin Claudia Dreizler in ihrem kleinen und feinen Reich. Foto: Roberto Bulgrin

Die Esslingerin Claudia Dreizler schließt nach 18 Jahren ihren Mini-Laden „Tante Lene“ in Esslingen-Mettingen. Am letzten Öffnungstag wartet ein Flohmarkt auf die Kundschaft, zu denen viele Freunde zählen.











Diese Winterpause soll nicht mehr aufhören, das hat Claudia Dreizler entschieden. Die Rede ist von Dreizlers Mini-Lädle „Tante Lene“ in der Schenkenbergstraße 112 in Esslingen-Mettingen, das die umtriebige Esslingerin am Montag, 13. Januar, von 11 bis 19 Uhr zum letzten Mal öffnen wird. Glück auf zehn Quadratmetern, so beschreibt Claudia Dreizler das Lädle im knuffigen Vintagelook, das in den vergangenen 18 Jahren mangels Heizung im Januar und Februar stets seinen Winterschlaf hielt und Claudia Dreizler Zeit zum Erholen bot.