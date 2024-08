Tante Filda in Filderstadt-Bernhausen: Unverpacktladen erwirtschaftet erstmals kleinen Gewinn

1 Hans Heubach von Tante Filda freut sich. Der Unverpacktladen hat erstmals ein kleines bisschen Gewinn gemacht. Foto: /Caroline Holowiecki

Der Unverpacktladen aus Bernhausen hatte einen schwierigen Start. Während zuletzt viele andere plastikfreie Geschäfte schließen mussten, ist Tante Filda endlich in der Spur. Wie hat das geklappt? Und wie geht es weiter?











In den vergangenen Monaten haben Schließungen von Unverpacktläden Schlagzeilen gemacht. „Fridi unverpackt“ in Reutlingen geschlossen, „Ohne Plapla“ in Ludwigsburg und Stuttgart zu, und Ende März hat es „Eigenhändig“ in Kirchheim getroffen. Auch das, was in der Vergangenheit aus dem Filderstädter Geschäft Tante Filda zu hören gewesen war, stimmte nicht optimistisch. Der genossenschaftlich organisierte Laden hat im November 2021 an der Bernhäuser Fußgängerzone eröffnet und sich von Anfang an schwer getan. Tenor: zu wenig Kundschaft, zu hohe Fixkosten.