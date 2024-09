Tankstellenüberfall in Weilheim: Ein 19-Jähriger soll der Räuber sein

1 Die Polizei suchte nach dem Tankstellenräuber von Weilheim. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Lino Mirgeler

Einen Fahndungserfolg vermeldet die Polizei. Im August hatte ein Maskierter eine Tankstelle in Weilheim überfallen und nach Bargeld verlangt. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, zog er eine Schusswaffe. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.











Der Unbekannte ist nun wohl kein Unbekannter mehr. Die Polizei hatte nach einem Mann gesucht, der am Samstag, 3. August, gegen 20.40 Uhr im Verkaufsraum einer Tankstelle in der Zeller Straße in Weilheim einen Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben soll. Nach dem Raub flüchtete der maskierte und schwarz gekleidete Täter mit einem Fahrrad in Richtung Autobahn. Ermittlungen der Kriminalpolizei und ein Hinweis aus der Bevölkerung haben nun auf die Spur eines 19-jährigen dringend Tatverdächtigen geführt. Seine Wohnräume wurden durchsucht, und der junge Mann befindet sich in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Dienstag mit.