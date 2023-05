1 Die Polizei äußert sich zur Festnahme (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 14-jähriger Jugendlicher sitzt nach zwei Tankstellenüberfällen in der vergangenen Woche in U-Haft. Die Hintergründe.















Nach zwei Tankstellenüberfällen in der vergangenen Woche in Friedrichshafen und Markdorf (Bodenseekreis) sitzt ein 14 Jahre alter Verdächtiger in Untersuchungshaft. Die Beamten kamen nur kurz nach der zweiten Tat auf die Spur des Jugendlichen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Er wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

Bei beiden Überfällen hatte der Tatverdächtige maskiert die Tankstellen betreten und mit einem Messer in der Hand Bargeld gefordert.

Am Dienstagabend in Friedrichshafen warf eine Mitarbeiterin nach Angaben der Polizei eine Geldkassette nach ihm. Daraufhin ergriff er ohne Beute die Flucht. Beim zweiten Überfall am Mittwochabend in Markdorf war der 14-Jährige erfolgreich und flüchtete mit einem dreistelligen Bargeldbetrag.