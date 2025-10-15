Bei Tankstelle in Esslingen: Dieb auf Inlineskates greift Polizisten mit Stock an

1 Der Mann soll zwei Beamte mit einem Stock angegriffen haben. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Ein Mann hat Mittwochnacht trotz Hausverbots eine Tankstelle in Esslingen betreten. Er stahl Waren und flüchtete. Dann schlug er mit einem Stock auf die alarmierten Polizisten ein.











Link kopiert

﻿Ein mutmaßlicher Dieb hat in der Nacht auf Mittwoch in Esslingen zwei Polizisten angegriffen und verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte ein Tankstellenmitarbeiter gegen 0 Uhr gemeldet, dass ein bekannter Kunde trotz Hausverbots die Tankstelle betreten hat. Der Mann kam mit Inlineskates in den Verkaufsraum, nahm dort Waren an sich und flüchtete auf die Straße.

Wenig später trafen Beamte den Gesuchten vor einer Gaststätte am Bahnhof an. Als sie ihn festnehmen wollten, griff er sie mit einem langen Stock an.

Die Einsatzkräfte überwältigten den Mann nach heftigem Widerstand, dem Bericht zufolge wurde der Mann „durch erheblichen Kraftaufwand zu Boden gebracht“ und mit Handschellen fixiert. Beide Polizisten zogen sich demnach leichte Verletzungen zu.

Der Täter konnte eine gegen ihn verhängte Geldstrafe nicht bezahlen und wurde deshalb in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.