Tanker-Havarie: Havarierte Eventin wird zur Reede vor Sassnitz geschleppt

1 Der manövrierunfähige Öltanker "Eventin" wird aktuell auf die Reede vor dem Stadthafen Sassnitz geschleppt. Dort soll er am Sonntag eintreffen. (Foto aktuell) Foto: Stefan Sauer/dpa

Der Schleppverband mit dem manövrierunfähigen Öltanker ändert seinen Kurs. Wohin soll er nun geschleppt werden?











Sassnitz - Der manövrierunfähige Tanker "Eventin" mit rund 100.000 Tonnen Öl an Bord wird nun vor den Hafen von Sassnitz auf Rügen geschleppt. Ziel sei die Reede des Stadthafens, rund vier Kilometer vor der Küste, sagte eine Sprecherin des Havariekommandos der Deutschen Presse-Agentur am Nachmittag. Dort werde der Schleppverband am Sonntag erwartet. Eine Reede ist ein Ankerplatz zum Beispiel vor Häfen, wo Schiffe warten können.

Die "Eventin" war in der Nacht zu Freitag mit einem Totalausfall der Systeme und der Maschine havariert und trieb stundenlang führerlos nördlich von Rügen in der Ostsee. Am Freitagnachmittag gelang es deutschen Einsatzschiffen, den Tanker mit Hilfe eines Notfallschleppers zu sichern. Später trafen zwei weitere Schlepper ein.

Der Schleppverband sollte den Tanker zunächst wegen kräftigen Nordwindes auf eine Position nordöstlich von Kap Arkona bringen. Im Verlauf des Einsatzes sei dann entschieden worden, dass die Reede des Stadthafens Sassnitz der bessere Platz sei, so die Sprecherin.