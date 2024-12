Tanguy Coulibaly: Ex-VfB-Spieler schießt Trainer ab – und fliegt vom Platz

1 Tanguy Coulibaly spielt in der Ligue 1 für Montpellier. Bislang erzielte er für den Club aus dem Süden Frankreichs ein Tor. Foto: IMAGO/PanoramiC/IMAGO/Valentina Claret

Nach seiner Zeit beim VfB war Tanguy Coulibaly vereinslos. Inzwischen hat er wieder einen Club – aber eine glückliche Figur hat der Rechtsaußen zuletzt nicht abgegeben.











Link kopiert

Ein Ex-Spieler des VfB Stuttgart hat für wilde Szenen in der Ligue 1 gesorgt: Tanguy Coulibaly, der für den Club aus Cannstatt 68 Spiele in der ersten und zweiten Liga bestritten hat, ist am vergangenen Spieltag vom Platz geflogen und hat für eine Rudelbildung gesorgt.

In der Partie zwischen OSC Lille und Montpellier HSC, bei dem der 23-Jährige seit Winter 2023 unter Vertrag steht, lief bereits die Nachspielzeit. Der Ball rollte in Richtung Seitenlinie – Coulibaly sprintete hinterher. Die Kugel hatte die Auslinie vor der Bank schon überquert, der Flügelflitzer holte dennoch aus und trat wuchtig dagegen. Der Ball flog nicht etwa auf die Tribüne, sondern traf Lille-Coach Bruno Genesio oberhalb der Knie.

Das Trikot mit dem Brustring trug Coulibaly von 2019 bis 2023. Sechs Liga-Tore erzielte der Flügelstürmer in dieser Zeit. Foto: Archiv/Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der 58-Jährige war wenig erfreut und stürmte aufs Feld, einige seiner Spieler hinterher. Coulibaly, der erst in der 81. Minute eingewechselt worden war, sah von Schiedsrichter Benoit Millot die Rote Karte.

Auch ein weiterer ehemaliger Bundesliga-Spieler ist erst einmal Rot-gesperrt. Mitchel Bakker, der zwei Saisons das Trikot von Bayer Leverkusen trug, tat sich bei der Rudelbildung im Anschluss an Coulibalys hitzköpfige Aktion besonders hervor. Auch er sah Rot.

Hier gibt es die Aktion im Video zu sehen.

Zweiter Platzverweis für Coulibaly

Die Partie endete übrigens 2:2-Unentschieden. Tanguy Coulibaly dürfte die Rote Karte im Kampf um mehr Einsatzzeit indes nicht geholfen haben. Für den Franzosen war es bereits der zweite Platzverweis der Saison. Gegen Monaco hatte er am sechsten Spieltag Gelb-Rot gesehen.

Der Rechtsaußen, der nach seiner Zeit in Stuttgart zunächst vereinslos war, erzielte in zehn Spielen für Montpellier ein Tor – stand aber auch erst viermal in der Startelf. Das Team aus dem Südosten Frankreichs ist mit 8 Punkten abgeschlagen Tabellenletzter in der Ligue 1.