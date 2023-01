1 Der Unfallverursacher musste zum Bluttest. Foto: picture alliance / Stefan Puchne/Stefan Puchner

In Tamm (Kreis Ludwigsburg) ist ein Mann auf ein Stauende aufgefahren, eine Person wurde verletzt. Waren Drogen im Spiel?















Ein 34 Jahre alter Mann war am Samstag ohne Führerschein unterwegs und hat einen Unfall verursacht. Der Mann hatte laut der Polizei Betäubungsmittel eingenommen. Demnach ist er gegen 11.20 Uhr auf den Kreisverkehr Bahnhofstraße/Asperger Straße in Tamm zugefahren, an dem bereits mehrere Autos Schlange standen. Dabei fuhr er auf das Auto eines 61-Jährigen auf. Dessen 57-jährige Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt. Als die Polizei eintraf, stellte sie bei dem Unfallverursacher Betäubungsmitteleinfluss fest, so dass er zur Blutentnahme musste. Außerdem habe er keinen Führerschein gehabt, so die Polizei. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 4500 Euro.