1 Maybrit Illner empfängt am Donnerstagabend ihre Gäste (Archivbild). Foto: imago/Metodi Popow/M. Popow

Maybrit Illner empfängt am Donnerstag in ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow ihre Gäste. Wer am heutigen Abend zu welchen Themen eingeladen ist, erfahren Sie hier.















Am Donnerstag empfängt Maybrit Illner wieder Gäste in ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow im ZDF. In dieser Folge dreht sich alles um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Dabei dreht sich alles um die Frage „Der Krieg eskaliert – wie gefährlich ist Putins Schwäche?“

Am Donnerstagabend, den 22. September, können sich die Zuschauer ab 22.15 Uhr im ZDF auf folgende Gäste freuen:

Lars Klingbeil (SPD), Parteivorsitzender

(SPD), Parteivorsitzender Carlo Masala , Militärexperte, Professor für Internationale Politik, Universität der Bundeswehr in München

, Militärexperte, Professor für Internationale Politik, Universität der Bundeswehr in München Rüdiger von Fritsch , früherer deutscher Botschafter in Moskau, Autor u.a. „Zeitenwende: Putins Krieg und die Folgen“

, früherer deutscher Botschafter in Moskau, Autor u.a. „Zeitenwende: Putins Krieg und die Folgen“ Norbert Röttgen (CDU), Außenpolitiker, Mitglied Auswärtiger Ausschuss im Bundestag, von 2014 bis 2021 dort Vorsitzender

(CDU), Außenpolitiker, Mitglied Auswärtiger Ausschuss im Bundestag, von 2014 bis 2021 dort Vorsitzender Sabine Adler , langjährige Osteuropa-Korrespondentin des Deutschlandfunks, Autorin u.a. „Die Ukraine und wir: Deutschlands Versagen und die Lehren für die Zukunft“

, langjährige Osteuropa-Korrespondentin des Deutschlandfunks, Autorin u.a. „Die Ukraine und wir: Deutschlands Versagen und die Lehren für die Zukunft“ Katrin Eigendorf, ZDF-Auslandsreporterin, Grimme-Preisträgerin 2022

Im Zentrum der Diskussionen stehen folgende Fragen: „Wie gefährlich ist diese neue Eskalation? Wie erfolgreich ist die ukrainische Armee? Ist es Zeit für noch mehr Waffen – vielleicht sogar Panzer aus Deutschland? Hat Diplomatie in dieser Situation irgendeine Chance?“

Zu ihrer Sendung lädt die Moderatorin meist Politiker, Wissenschaftler und Journalisten ein, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Ihre Talkshow ist bereits seit 1999 im ZDF zu sehen und wurde 2007 nach der Moderatorin benannt. Seither läuft die Talk-Sendung unter dem Namen „maybrit illner“ jeden Donnerstag.